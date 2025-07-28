Sürücüler dikkat! Eski tip ehliyetler için son 3 gün!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, eski tip sürücü belgelerini değiştirmek için son 3 gün uyarısı yapılarak, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar sürücü belgelerinin tüm nüfus müdürlüklerinden randevu alarak değiştirilebileceği bildirildi.

15 TL'DEN 7 BİN 438 TL'YE YÜKSELECEK!

Eski tip sürücü belgeleri, 31 Temmuz 2025'e kadar, indirimli bedel 15 lira ödeyerek, tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden değiştirilebilecek. Bu tarihten sonra değişiklik ücreti 7 bin 438 lira olacak.

Vatandaşların, tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden yapacakları başvuru sonrası sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından en geç 2 iş günü içerisinde gönderiliyor.

Teslimat sürecinde, nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alınacak geçici sürücü belgesiyle araç kullanılabiliyor.