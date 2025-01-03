Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında durum

Yayınlanma: 03.01.2025 - 09:13

Güncelleme: 03.01.2025 - 09:13

Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumu bülteniyle sürücüleri uyardı. Yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği bölgelerde trafik düzenlemeleri yapılıyor. Sürücülerin dikkatli olması, trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiği belirtildi.

Yol durumu hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

TEM Otoyolu: Edirne Doğu-Havsa kavşakları arasında İstanbul istikametinde bir şerit kapatıldı, ulaşım iki şeritten sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu: 0-10. kilometreler arasında Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit kapalı, orta ve sol şerit açık.

ANKARA VE GAZİANTEP’TE ÇİFT YÖNLÜ TRAFİK

Ankara Çevre Otoyolu: Eskişehir-İncek kavşakları arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım diğer istikametten çift yönlü sağlanıyor.

Gaziantep Çevre Yolu: Burç mevkiinde alt geçit çalışmaları sürüyor, trafik kontrollü devam ediyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay Yolu: Üstyapı ve köprü çalışmaları sürerken sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.

Nevşehir-Ürgüp Yolu: Kavşak düzenleme çalışması nedeniyle şerit daraltması yapıldı, trafik kontrollü ilerliyor. Samsun-Ankara Yolu: 34-40. kilometreler arasında üstyapı yenileme çalışmaları var, trafik kontrollü sağlanıyor. Antalya-Manavgat Yolu: Boğazkent Kavşağı’nda yapım çalışmaları sürüyor, sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Trabzon-Maçka Yolu: Fiber optik kablo döşeme çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kütahya-Eskişehir Yolu: Kütahya Porselen AŞ Fabrikası mevkisinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.