Sürücünün hayatını kaybettiği kazada otomobil üst geçitten aşağıya böyle düştü

Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin üst geçitten aşağıya düşme anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Sürücünün hayatını kaybettiği kazada otomobil üst geçitten aşağıya böyle düştü
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İHA
Yayınlanma: 17.09.2024 - 12:24

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Erkan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sanayi istikametinden Uluyayla Caddesi istikametine seyir halinde olan 26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü idaresindeki 06 BIU 625 plakalı otomobil, Uluyayla Üst Geçidinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak aşağıya düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü Gümüşlü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü’nün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Merve Kübra Gümüşlü idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak üst geçidin bariyerlerine çarptıktan sonra üst geçitten aşağıya düştüğü görülüyor.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.


Etiketler: #konya #araba kazası

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