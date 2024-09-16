MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 Eylül'de mavi takımın kaptanı kim oldu? Mavi takımda ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef 2024 sezonunda yedeklerden son yarışmacının da ana kadroya eklenmesinin ardından yeni hafta heyecanla başladı. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 Eylül'de mavi takımın kaptanı kim oldu? Mavi takımda ve kırmızı takımda kimler var? İşte ayrıntılar...
MasterChef'te mavi takımın kaptanı olmak isteyen yarışmacılar haftanın ilk gününde önlüklerini giydi. Gecenin sonunda takım kaptanları ve takımlarda yer alacak yarışmacılar belli oldu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 Eylül'de mavi takımın kaptanı kim oldu? Mavi takımda ve kırmızı takımda kimler var?
MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?
Şefler tarafından lahmacun istenilen gecede en başarılı lahmacunu hazırlayan isim Alper oldu. Alper kırmızı takım kaptanı olarak Erim'i seçti.
KIRMIZI TAKIMIN YARIŞMACILARI KİM?
Erim
Semih
Kaan
Zübeyde
Beyza
Yudum
Ayşe
Akın
Bera
Hakan
MAVİ TAKIMIN YARIŞMACILARI KİM?
Alper
Onur
Emre
Eda
Şirin
Kerem
Nigar
Muratcan
Nevzat
Ezgi
Etiketler: #MasterChef #Kaptanlık #Mavi takım
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