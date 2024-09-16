Yayınlanma: 16.09.2024 - 23:14

Güncelleme: 17.09.2024 - 00:34

MasterChef'te mavi takımın kaptanı olmak isteyen yarışmacılar haftanın ilk gününde önlüklerini giydi. Gecenin sonunda takım kaptanları ve takımlarda yer alacak yarışmacılar belli oldu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 Eylül'de mavi takımın kaptanı kim oldu? Mavi takımda ve kırmızı takımda kimler var?

MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Şefler tarafından lahmacun istenilen gecede en başarılı lahmacunu hazırlayan isim Alper oldu. Alper kırmızı takım kaptanı olarak Erim'i seçti.

KIRMIZI TAKIMIN YARIŞMACILARI KİM?

Erim

Semih

Kaan

Zübeyde

Beyza

Yudum

Ayşe

Akın

Bera

Hakan

MAVİ TAKIMIN YARIŞMACILARI KİM?

Alper

Onur

Emre

Eda

Şirin

Kerem

Nigar

Muratcan

Nevzat

Ezgi