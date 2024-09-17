Kazada hurdaya dönen Tofaş'ın sürücüsü yaralandı
Hatay’ın Antakya ilçesinde başka bir araçla çarpışan ve hurdaya dönen Tofaş’ın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Antakya – Reyhanlı yolu Bedirge Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Trafikte seyir halde ilerleyen 31 AKL 920 plakalı Tofaş marka otomobil ile 34 CKZ 005 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı.
Tofaş marka otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralanırken diğer otomobildeki sürücü hafif yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı hurdaya dönen araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.
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