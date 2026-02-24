Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sürücüyü darbeden 2 polis hakkında işlem: Biri açığa alındı

Sürücüyü darbeden 2 polis hakkında işlem: Biri açığa alındı

24.02.2026 23:38:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Sürücüyü darbeden 2 polis hakkında işlem: Biri açığa alındı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sürücüye darp olayına karışan 2 polis memuru hakkında idari işlem başlatılırken, polis memurlarından biri açığa alındı.

İddiaya göre, Narlıdere ilçesinde Ş.B. (27) idaresinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün makas attığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından durduruldu.

Araçtan indirilen sürücü, kolunun çekilmesine tepki gösterince polis ekiplerince darbedildi.

Polis ekiplerinin sürücüyü gözaltına aldığı anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olaya karışan 2 polis memuru hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı, ayrıca darp konusunu gerçekleştiren polis memurunun olay sonrası açığa alındığı öğrenildi.

İlgili Konular: #İzmir #polis #darp