Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı’nın ailesinden suç duyurusu

Yayınlanma: 27.09.2023 - 10:53

Güncelleme: 27.09.2023 - 10:55

Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya göre Tuğfan S., Abdullah Çatlı için düzenlenen bir anma töreninde ailesi ile tanıştı. Dosyaya göre Çatlı’nın eşi Meral Çatlı, kızı Gökçen Çatlı ve damadı Aydın Özen ile tanışan Tuğfan S. bir süre sonra bu kişileri telefonla arayarak tehdit etmeye başladı.

“BANA KÜFRETTİ, CİNSEL TACİZDE BULUNDU”

HalkTV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre aile, bu kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Özel bir üniversitede dekan yardımcısı olarak görev yapan Gökçen Çatlı ifadesinde “Şüpheliyle dayım aracılığı ile tanıştım. Fotoğraf çektirmek istemiş. Daha sonra şüpheli, beni ve ailemi gece gündüz aramaya başladı. Bana küfretti; cinsel tacizde bulundu” dedi.

Anne Meral Gökçen ise ifadesinde “Beni de aradı. Bana, ‘Yarın kızını öldürmeye geliyorlar’ dedi” ifadelerini kullandı.

“TELEFON NUMARALARIMIZA ULAŞMIŞ”

Çatlı’nın iş insanı damadı Aydın Özen ise mahkemede verdiği ifadede “Sanığı, eşim Gökçen'in babası Abdullah Çatlı'nın anma töreni olduğu bir gün tanıdık. Kendisi o günden sonra ailemizden birçok kişiyle telefonda irtibat kurmaya başlamıştı. Başlarda ‘ne yapıyorsunuz, nasılsınız’ şeklinde başlayan görüşmeleri bir süre sonra tehdit içerikli konuşmalara dönüştü” dedi. Özen ifadesinde Tuğfan S.’nin, kendilerine ait telefon numaralarına, bir GSM şirketinde çalışan arkadaşı üzerinden ulaştığını belirterek “Üçümüzün yanı sıra bazı akrabalarımızın da numaralarına benzer şekilde ulaşmış” dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Yürütülen soruşturma sonrası Tuğfan S. hakkında “tehdit ve hakaret” suçlarından dava açıldı. Mahkemede savunmasını yapan S. ise suçlamaları kabul etmedi. Tuğfan S. ifadesinde “Numara bana ait. Ama bu sözlerin hiçbirini sarf etmedim” dedi. Dosyaya ilişkin yargılama sürüyor. Dosya ile ilgili her iki tarafın avukatı yorum yapmak istemediklerini ifade etti.

Bir dönem Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak da görev yapan Abdullah Çatlı, 3 Kasım 1996’da Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitirmişti. Bir yük kamyonunun altında kalan otomobilde bulunan emniyet müdürü Hüseyin Kocadağ ile Gonca Us da hayatını kaybetmişti. DYP eski milletvekili Sedat Bucak ise aynı kazada yaralı olarak kurtulmuştu. Kaza uzun yıllar, Türkiye’de ‘devlet, siyaset ve mafya’ ilişkilerine ilişkin yaygın tartışmalara kaynaklık etmişti.