Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı, İbrahim Şahin... O görüntüler ilk kez ortaya çıktı!

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 11:01

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 11:04

Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı, İbrahim Şahin, Sami Hoştan gibi Türk siyasi tarihinin en karanlık dönemleriyle anılan isimlerin bir arada olduğu bir görüntü ortaya çıktı.

Sözkonusu isimleri buluşturan ise 18 Ağustos 1995 tarihinde yapılan bir sünnet düğünü oldu. Düğünün Youtube'de paylaşılan kamera görüntülerine göre, kutlamanın yapılacağı mekanın kapısında karşılanan Abdullah Çatlı, yanında bulunanlarla birlikte salona yürüyor.

Görüntülerin devamında, kutlamanın yapıldığı mekanda Abdullah Çatlı, İbrahim Şahin ve Haluk Kırcı ile Sami Hoştan'ın bir masa etrafında oturdukları görülüyor.

3 Kasım 1996’da Susurluk’ta meydana gelen "kaza"da DYP Milletvekili Sedat Bucak, Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kocadağ ve Abdullah Çatlı’nın aynı araçtan çıkması, siyaset-mafya-devlet ilişkisini gözler önüne seren olaylardan biri olarak tarihe geçmişti.

Görüntülerdeki Haluk Kırcı da 8 Ekim 1978'de Ankara'nın Bahçelievler semtinde yedi Türkiye İşçi Partisi üyesinin öldürüldüğü katliamla ilgili davada 1988'de idama mahkum olmuştu. Çıkarılan infaz kanunundan yararlanan Kırcı 26 Nisan 1991 tarihinde Bursa Cezaevi'nden şartlı olarak tahliye edildi. “Bir yanlışlık” olduğu anlaşılınca tekrar aranmaya başlandı. Ancak Kırcı artık "firari"ydi. 25 Ocak 1996'da İstanbul'da yeniden yakalandı ve aynı gün bir kez daha firar etti. Kırcı'nın yeniden yakalanmadan önceki bu dönemde bir düğünde boy göstermesi akıllarda soru işareti yarattı.