Susurluk'ta facia: Otomobil kamyonete çarptı, 3 kişi yaşamını yitirdi

Susurluk’tan seyir halinde Bandırma istikametine giden kamyon sürücüsü Bekir Kurt (50) Ümiteli Mahallesi mevkisinde brandanın açıldığını görünce yolun sağına aracını park edip brandayı düzeltmeye çalıştı. Kısa bir süre sonra aynı istikamette seyir halinde olan otomobilin sürücüsü kamyonu fark etmeyince, yolun sağ şeridinde duraklamış halde bulunan kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan İbrahim Çetin (49), Yılmaz Aydın (32) ve kamyon sürücüsü Bekir Kurt (50) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan otomobil yolcusu İbrahim İnal (44), 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Susurluk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Kaza nedeniyle Balıkesir-Bandırma Devlet Karayolu’nun Bandırma istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım Susurluk yönünden tek şerit olarak sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.