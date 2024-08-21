Susuzluk çiftçileri ayaklandırdı

Yayınlanma: 21.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.08.2024 - 04:00

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi'nde üretim yapan çiftçiler, haftalardır tarlalarına su alamadıkları gerekçesiyle Devlet Su İşleri (DSİ) Denizli Bölge Müdürlüğü'ne yürüme kararı aldı. Ürünlerini sulayamadıkları için pamuk başta olmak üzere birçok tarım ürününün tarlada kuruduğunu belirten yaklaşık 40 çiftçi, acil ve sürdürülebilir bir çözüm talebiyle traktörleriyle DSİ'ye doğru hareket etti. Sarayköy Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya ve CHP ilçe örgütü de üreticilere destek vererek yürüyüşe katıldı.

Su sıkıntısının tarlalarındaki ürünleri olumsuz etkilediğini belirten çiftçiler, DSİ'den çözüm beklediklerini ifade ederek Denizli – İzmir yolunu kapatmak istedi. Jandarma ile çiftçiler karşı karşıya gelirken yetkililerin ile üreticiler toplantı yapma kararı aldı.

GEÇİCİ ÇÖZÜM 1 HAFTA SU VERİLECEK

Denizli Vali Yardımcısı ve Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, Sarayköy Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya, Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, DSİ yetkilileri ve sulama birliği başkanları olay yerine gelerek çiftçilerle toplantı yaptı. Beylerbeyi, Kumkısık ve Üzerlik mahallelerinde tarımla uğraşan çiftçiler, su dağıtımındaki adaletsizlikten şikayet ederek, sulama ihtiyaçlarının karşılanmasını talep ettiler. Toplantıda, çiftçilerin talepleri üzerine sulama birliği başkanları 3 bölgeye 1 hafta boyunca su verileceğini kararlaştırdı. Bu geçici çözümle çiftçiler eylemi sonlandırdı.

BAŞKAN KONYA: ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Çiftçilere destek veren Sarayköy Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya, “Beylerbeyi Mahallemizde yaşanan sulama sorunu nedeniyle çiftçilerimiziz eylem yapacağı haberini aldıktan sonra emekçi arkadaşlarımın yanında olmak için Beylerbeyi Mahallemize geldim. Uzun süredir bölgede sulama sıkıntısı yaşanmakta, bizlerde belediye olarak çiftçilerimize destek olmak için yetkililerle görüşme gerçekleştirdik. Ancak sulama sorununun devam etmesi sonrasında çiftçilerimiz eylem yapma kararı aldı. Bende bir çiftçiyim, alın terinin, ekmek parasının ne olduğunu nasıl kazanıldığını çok iyi bilirim. Bu sulama sorununu geçmiş dönemlerde bende yaşadım yeri geldi ekinlerimiz yandı yeri geldi tarlamıza ektiklerimiz para etmedi. Yapılan eylem sonrasında Kaymakam Bey’in İlçe Jandarma Komutanımızın ve DSİ yetkililerinin katılımıyla çiftçi arkadaşlarımızla birlikte bir toplantı yaptık. Burada çiftçilerimizin taleplerini ilettik ve yetkililerde suyun kanallardan verildiğini söylediler. Bu süreç boyunca bizler gerek belediye olarak gerekse kendim bir çiftçi olarak çiftçi dostlarımın yanında olmaya devam edeceğiz. Alın teri kutsaldır şiarıyla çiftçilerimizin sesi olacağız” diye konuştu.

EFE: ÇİFTÇİLERİMİZİN ZARARINI KİM KARŞILAYACAK?

CHP İlçe Başkanı Mesut Efe ise “İlçemizin Beylerbeyi Mahallesinde çiftçilerimiz tarafından gerçekleştirilen sulama suyu (susuzluk) eylemine katıldık ve burada çiftçilerimizle sesimizi duyurduk.Gerek çiftçilerimizin yaşamış oldukları mağduriyetler gerekse de suyun adaletsizce dağıtılarak eşit oranda sulamanın yapılmıyor olması artık çiftçilerimizin belini iyice bükmüştür. Çiftçi bir memlekete sahip olan bizler her anlamda çiftçilerimizin yaşamış oldukları sıkıntıları anlamakta ve bu sıkıntılara çözüm olacak alternatiflerle birlikte çiftçilerimize destek olmaktayız. Yapılan eylem sonrasında yetkililerin bölgeye gelmesiyle birlikte çiftçilerimizinde olduğu geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdik ve yetkililerden sulama suyunun açılması konusunda bir söz aldık. Peki size soruyorum olaylar bu duruma gelene kadar neden hiçbir kimse çiftçilerimizin mağduriyetlerini gidermek adına elini taşın altına koymadı? Peki çiftçilerimizin yanan pamuklarının zararını kim karşılayacak? Biz bunu hallettik konu kapandı denmesini istemiyoruz, bizler önümüzdeki yıllarda bu sorunun yaşanmaması adına çözüm bulunmasını istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi 'Üreten köylü, milletin efendisidir'” ifadelerini kullandı.