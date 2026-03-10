Susuzluk tartışmaları sürerken su kaynağı ihalesi: Valilik İzmirlinin suyunu kiraya çıkardı

İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), kentin önemli tarım havzalarından Menemen Yamanlar Dağı Karagöl mevkisindeki “Acıöldüren Kaynak Suyu”nu kiraya vermek üzere ihaleye çıktı.

Kamuoyunda doğal su kaynaklarının ve kamu varlıklarının özel işletmelere devri tartışmaları sürerken, söz konusu kaynak için 2 milyon 975 bin TL muhammen bedel belirlendi. “Açık teklif usulü” ile yapılacak kiralama ihalesi, bugün (10 Mart) saat 10.30’da Konak’taki YİKOB hizmet binasında yapılacak.

Kentte yaşanan susuzluğa rağmen yapılacak ihaleyle söz konusu kaynağın kullanım ve işletme hakkı, komisyon huzurunda verilecek sözlü tekliflerin ardından özel sektöre devredilecek. Tarımsal üretimin can damarı olan Menemen Ovası sınırları içerisinde yer alan su kaynağı bölgedeki ekolojik denge ve su yönetimi açısından da kritik önem taşıyor.