Süt banyosu yapan işçi konuştu: ‘Kazana kendi isteğimle girmedim, müdürüm bana ceza verdi’

Yayınlanma: 22.05.2023 - 14:20

Güncelleme: 22.05.2023 - 14:20

Konya’nın Meram ilçesinde süt toplama merkezinde bulunan kazanda süt banyosu yaptığı suçlamasıyla 6 gün cezaevinde kalan Emre Sayar, canlı yayında olaya ilişkin konuştu. Sayar, sosyal medya aracılığıyla kendisine hakaret ettiğini tespit ettiği 70 kişiye dava açtığını söyleyerek iftiraya uğradığını öne sürdü.

“MÜDÜRÜM ZORUNLU TUTTU, BANA BU CEZAYI VERDİ”

Yaptığının doğru olmadığını söyleyen Emre Sayar “Ama girdiğim o kazan süt kazanı değil. Burada yanlış bir algı oluşturuldu. Onayı var, kanıtı var. Girdiğim o teknenin içine kesinlikle süt konulmuyor. O bizim dezenfektan teknemiz. Orada duş alınması doğru demiyorum. Yanlış yaptım bir şekilde. İşyerinde almış olduğum sorumluluk gereği bir bedel ödedim. Ben kendi isteğimle o kazana girmedim. Benim üzerimdeki müdürüm beni buna zorunlu tuttu. Çünkü ben işimde dalgınlığım sonucu bir hata yapmıştım, 5 tona yakın süt ziyan olmuştu; benden sorumlu müdürüm de bana bu cezayı verdi. Şahitlerim de var. ‘Bana dedi ki sana ceza olarak böyle bir şey veriyorum, çünkü işyerine borçlanıyorsun; senden bunu tahsil etmemem için bunu yap.’ benim de maddi durumum iyi olmadığı için kabul ettim” dedi.

“OLAN SADECE BANA OLDU”

Uzun bir süre iş bulamadığını da açıklayan Sayar “Karakolda ifademi, adliyede ifademi hep o müdürüm söyletti. ‘Cezaevine girdiğimde de bana ‘Ben sana bakarım’ dedi. Ama sonrasında bir daha ona hiç ulaşamadım. Bu olayda tek yanan ben oldum. Hiç kimseye bir şey olmadı, ne patrona ne işyerine. Olan sadece bana oldu. Evliyim çoluğum çocuğum var. İşyerinde çalışma arkadaşlarımızla kullandığınız WhatsApp grubuna bu görüntü atıldı. Ardından patronumuz ‘bu ne rezillik’ dedi. Arkadaş da sosyal medyaya atmış. Patronun tepkisi üzerine hemen silmiş. Ama silmeden önce oradan biri almış. Bu video 15 gün sonra haberlere düştü ve ben cezaevine düştüm. Sosyal medyada bana hareket edenlere dava açtım çünkü kimsenin bana olayı bilmeden küfür etmeye hakkı yok” ifadelerini kullandı.

Süt toplama merkezindeki işçilerden Sayar’ın temizlik kazanında süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, 6 Kasım 2020’de sosyal medyada paylaşılmış. Paylaşılan görüntülere tepki yağmış, olay yargıya taşınmıştı.