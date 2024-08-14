Süt kazanı patladı, vücudu yandı

Kayseri’de süt kazanının patlaması sonucu meydana gelen iş kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 14.08.2024 - 13:02
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Edinilen bilgiye göre, İncesu OSB’de bulunan bir süt ürünleri firmasında geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde meydana gelen kazada A.T., süt kazanlarını temizlediği sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama oldu. Patlamanın etkisiyle A.T.’nin vücudunda yanıklar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. A.T. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, A.T.’nin vücudunda ağır yanıklara neden olan patlamada güvenlik kamerasına yansıdı.


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