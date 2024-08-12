Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 9 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 12.08.2024 - 16:10
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda O.Y., M.Ş., M.Ö., E.A., M.E., M.L., M.T., S.K. ve S.A. yakalandı.

Bir aracın teyp boşluğunda ve stepnesinde yapılan aramada 3 adet tabanca, ev ve üst aramalarında ise 22,66 gram uyuşturucu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 32 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.


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