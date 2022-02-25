Süt kutusunda uyuşturucu ticareti
Kayseri'de, edinilen bilgiler üzerine yolcu otobüsüne Narkotik Şube tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yolcu otobüsüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda süt kutusu içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan analiz çalışmasında B.G. ve A.Y.'nin doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Şahısların bulunduğu yolcu otobüsünü tespit eden ekipler, otobüsü Malatya yol uygulamasında durdurdu. Şüpheli iki kişiyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramada süt kutusunun içerisine gizlenmiş 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan şahısların Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
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