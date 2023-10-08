Süt taşıyan TIR devrildi, sürücü yanarak hayatını kaybetti

Yayınlanma: 08.10.2023 - 15:09

Güncelleme: 08.10.2023 - 15:15

Edinilen bilgilere göre kaza, Erbaa D-100 karayolu Tepekışla köyü mevkiinde meydana geldi. Amasya’dan Erzincan’a giden Mehmet Boğaz (59) hakimiyetindeki 58 AAD 279 plakalı süt tankeri, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride devrildi.

Devrilme sonucunda alev alan TIR'da sürücü Mehmet Boğaz yanarak hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine 110 ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Erbaa itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında hayatını kaybeden Mehmet Boğaz’ın cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.