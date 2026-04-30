‘Suyu bulandırmaya çalışmanın anlamı yok’ diyen Uraloğlu’na Yavuzyılmaz’dan yanıt: 'Konuyu saptırıyor!’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Libya askeri heyetini taşıdığı sırada düşen uçağa yönelik iddialarına ilişkin, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın yönetiminde bu soruşturma devam ediyor. Biz de kendi incelemelerimizi tamamladık, karakutu dediğimiz kayıt cihazlarının incelemelerini, çözümlerini bitirdik. Onları da biz savcılığa sunmuş durumdayız." dedi.

Uraloğlu, bu iş kendi seyrinde olması gereken hassasiyetle devam ederken suyu bulandırmaya çalışmanın bir anlamının olmadığına işaret ederek, "Deniz Yavuzyılmaz'ın yalanlarını, söylediklerini yalanlamaktan biz gerçekten bıktık, o bıkmadı. Her seferinde yeni iddialar ortaya koyuyor 'ya tutarsa' diye. Ben açık çağrı yaptım, gerçekten bu işe samimi olarak bir katkı sağlamak istiyorsa, elinde bizim bilmediğimiz bir şey varsa buyursun, bu işin mahremiyetine de dikkat ederek bize versin. Ama öyle değil, bir şey atıyor, o tutmuyor çünkü doğru değil yalanlıyoruz, bu sefer yeni bir şey ortaya koyuyor. Onun için ben tek tek bütün söylediklerine de cevap vermek istemiyorum. Ama burada gerekli hassasiyetin oluşturulduğu ve bu hassasiyetle yürütüldüğünü özelikle söylemek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'Lİ DENİZ YAVUZYILMAZ SORUSUNU YİNELEDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, kamera iddialarıyla ilgili olarak Bakan Uraloğlu'ndan gelen yanıtı 'konuyu saptırmak' olarak değerlendirdi ve şu açıklamayı yaptı:

"Belgeli iddialarımıza Ulaştırma Bakanının belgesiz yanıtları ve Esenboğa’nın kullanılamayan 3. pisti!

Düşen Libya uçağı ve bir İsrail jetinin aynı apronda, 1 saat 41 dakika bir arada oldukları park pozisyonlarını gören kameraların, uçağın düştüğü gün çalışmadığını açıklamıştık.

Bugün Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu verdiği cevapta;

Lafı dolandırarak sorulara yanıt vermekten kaçıyor. Uçak diyor, düştü diyor, ölenler oldu diyor. Kara kutu diyor.

Ama iki uçağın park pozisyonlarını gören kameraların çalışıp çalışmadığına dair tek kelime edemiyor!

Kamera kelimesini bile kullanamıyor!

Tıpkı önceki açıklamasında;

Libya uçağıyla aynı aprona giren jetin, bir İsrail jeti olduğunu söyleyemediği gibi.

Bunun adı konuyu saptırmaktır. Gerçekleri gizlemektir!

Abdülkadir Uraloğlu’nun cevaplamaktan kaçtığı soruyu tekrar soruyorum;

5 No’lu aprondaki bu iki uçağın park pozisyonlarını anlık olarak izlemesi ve kaydetmesi gereken, DHMİ’ye ait kameralar, uçağın düştüğü gün neden çalışmıyordu?

Ayrıca Sayın Ulaştırma Bakanı size bir tavsiyem var

Açılışını Cumhurbaşkanına yaptırdığınız Esenboğa Havalimanının 3. pistinin, neden kullanılamadığını da Cumhurbaşkanına bir ara açıklarsanız iyi olur.

Zira kullanılabildiğini sanıyor. Yani şu ana kadar iyi kandırmışsınız.”