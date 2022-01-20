'Suyun Büyüsü' Tarihi Bıçakçı Han’da sergileniyor

20 Ocak 2022 Perşembe, 15:17

Uluslararası Suluboya Derneği’nin 10. kuruluş yıldönümü ve Dünya Suluboya Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte 7. Uluslararası Sanat Yoluyla Sevgi, Barış ve Hoşgörü Suluboya online yarışma sonuçları da uluslararası canlı bağlantıyla açıklanacak. 12.00-17.30 saatleri arasında yapılacak etkinlikte, 21-24 Mayıs'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek 7. Uluslararası Suluboya Yarışması Festivali’nin tanıtımı da yapılacak.

2016’DAN BERİ DÜZENLENİYOR

Kuruculuğunu Kanada’da yaşayan suluboya ustası Atanur Doğan’ın, Türkiye başkanlığını Ayşın Keskiner’in yaptığı ve 110 değişik ülkede şubesi bulunan Uluslararası Suluboya Derneği (International Watercolor Society-IWS), 2016’dan beri değişik illerde “Suyun Büyüsü” sergisini düzenliyor.

Katılımcılar:

Atanur Doğan, Ayşın Keskiner, Anastasia Beytüzün, Asuman Doğan, Atalay Doğan, Atanur Meriç, Atiye Kurudere, Aycan Karadağlı, Aygül Selvitopu, Ayşe Harika Uyaroğlu, Ayşe Karatay, Ayten Karasu Güreşçi, Ayten Taşpınar, Bercis Kızıltan, Cemal Selimgil, Cüneyt Şenyavaş, Çetin Çiğdem, Ekrem Gün, Emel Çevikcan, Emel Şarlak, Erem Şarlak, Fazilet Topçuoğlu, Filiz Özdemir, Firdevs Posacı, Ghazal Ghasemi İrani, Güler Göker, Gülfem Arslanoğlu, Hatice Turhan, Hicran Alioğlu, Hümeyra Erdem, Meryem Babaoğlu, Mesude Mülazım Kiriş, Müjgan Köse, Mürüvet Doğan, Nahide Köseoğlu, Necmiye, İşgüder, Nusret Topuzoğlu, Orhan Gürel, Özden Ülken, Özlem Pazarlıoğlu, Pelin Kuşoğlu, Serap Timoçin Uyuğ, Sevgi Kılınç, Sevinç Seles, Şehrazat Yastıman, Şule Çağıl, Şükran Öncüer, Tatiana Koparan, Yasemin Temiz.

Canlı Sunumlar: Hicran Alioğlu, Cemal Selimgil, Tatiana Koparan, Ghazal Ghasemi İrani.