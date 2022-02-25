Swift Nedir? Rusya’ya nasıl swift yaptırımı uygulanabilir?
Dünya, ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin Rusya’ya uygulayabileceği Swift yaptırımlarını tartışıyor. Peki Swift nedir ve yaptırımı tam olarak nasıl uygulanır. Swift yaptırımı uygulanırsa Rusya ne gibi sıkıntılar yaşar?
Swift uluslararası para
transferini gerçekleştirmeye imkan veren, bunu yaparken maliyet ve zaman
tasarrufu sağlayan bir elektronik fon aktarım sistemidir. Şuan 200’den fazla
ülkenin bulunduğu, bu ülkelerin banka ve finans kurumlarının da üyesi olduğu
bir sistemdir.
Swift nedir?
Açılımı Society for Worldwide
İnterbank Financial Telecommunication olan SWİFT, Türkçeye Dünya Bankalararası
Finansal İletişim Topluluğu olarak çevrildi. 1973 yılında 15 ülke ve 239
bankanın katılımı ile kurulan bu topluluğun merkezi Belçika’dadır. Öncelikli
amacı uluslararası para transferini daha standart hale getirmek,
kolaylaştırmak, işlem riskini azaltmak ve maliyetleri düşürmektir.
Şuan 200’den fazla ülkenin ve 11
binden fazla banka ve finans kurumunun üye olduğu Swift sistemi, belirli
kodlama ve standartlarla çalıştığı için çok kısa sürede 1 banka aracılığı ile
fon transferini gerçekleştirmeye olanak tanır.
Rusya’ya Swift yaptırımı
uygulanırsa ne olur?
Uluslararası ticarete konu olan
ithalat ve ihracat işlemlerinin ödemesi Swift üzerinden yapılır. Bu nedenle dış
ticaret için oldukça önemli bir etkendir. Bir ülkenin bu sistemden
kısıtlanması, uluslararası ticaret konusunda da soyutlanmasına neden olacaktır.
Rusya, Swift sisteminden
çıkarılırsa Avrupa ülkelerine ve ABD’ye yapmış olduğu petrol ve doğalgaz
satışlarından elde edeceği parayı alamayacaktır. Bu sistemden çıkarılan bir
ülke hem ihracat, hem de ithalat yapamayacaktır. Şuan Rusya, yıllık olarak ABD’ye
30 milyar dolar, Almanya’ya 45 milyar dolar, İngiltere’ye 28 milyar dolar
ihracat yapıyor. Swift sisteminden çıkarılması, bu ticaretlerin tamamını
kısıtlayacaktır. Bu nedenle Batı, bu sistemi büyük bir koz olarak görüyor.
Diğer yandan şunu da belirtmek
gerek; Rusya, Swift sisteminden çıkarılması ihtimaline karşı daha önceden önlem
almış ve onun alternatifi olarak SPFS sistemini kurmuştur.
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