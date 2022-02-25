Swift Nedir? Rusya’ya nasıl swift yaptırımı uygulanabilir?

25 Şubat 2022 Cuma, 19:16

Swift uluslararası para transferini gerçekleştirmeye imkan veren, bunu yaparken maliyet ve zaman tasarrufu sağlayan bir elektronik fon aktarım sistemidir. Şuan 200’den fazla ülkenin bulunduğu, bu ülkelerin banka ve finans kurumlarının da üyesi olduğu bir sistemdir.

Swift nedir?

Açılımı Society for Worldwide İnterbank Financial Telecommunication olan SWİFT, Türkçeye Dünya Bankalararası Finansal İletişim Topluluğu olarak çevrildi. 1973 yılında 15 ülke ve 239 bankanın katılımı ile kurulan bu topluluğun merkezi Belçika’dadır. Öncelikli amacı uluslararası para transferini daha standart hale getirmek, kolaylaştırmak, işlem riskini azaltmak ve maliyetleri düşürmektir.

Şuan 200’den fazla ülkenin ve 11 binden fazla banka ve finans kurumunun üye olduğu Swift sistemi, belirli kodlama ve standartlarla çalıştığı için çok kısa sürede 1 banka aracılığı ile fon transferini gerçekleştirmeye olanak tanır.

Rusya’ya Swift yaptırımı uygulanırsa ne olur?

Uluslararası ticarete konu olan ithalat ve ihracat işlemlerinin ödemesi Swift üzerinden yapılır. Bu nedenle dış ticaret için oldukça önemli bir etkendir. Bir ülkenin bu sistemden kısıtlanması, uluslararası ticaret konusunda da soyutlanmasına neden olacaktır.

Rusya, Swift sisteminden çıkarılırsa Avrupa ülkelerine ve ABD’ye yapmış olduğu petrol ve doğalgaz satışlarından elde edeceği parayı alamayacaktır. Bu sistemden çıkarılan bir ülke hem ihracat, hem de ithalat yapamayacaktır. Şuan Rusya, yıllık olarak ABD’ye 30 milyar dolar, Almanya’ya 45 milyar dolar, İngiltere’ye 28 milyar dolar ihracat yapıyor. Swift sisteminden çıkarılması, bu ticaretlerin tamamını kısıtlayacaktır. Bu nedenle Batı, bu sistemi büyük bir koz olarak görüyor.

Diğer yandan şunu da belirtmek gerek; Rusya, Swift sisteminden çıkarılması ihtimaline karşı daha önceden önlem almış ve onun alternatifi olarak SPFS sistemini kurmuştur.