Tabak kırılmayan binanın müteahhidi konuştu: 'En önemlisi kaba inşaat'

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 13:03

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 13:07

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde de alt katında züccaciye dükkanı olan ve hiçbir hasar almayan binanın müteahhidi Akın Öncül, telefonla bağlandığı CNN Türk canlı yayınında konuştu.

Ülkeye baş sağlığı dileyen Akın Öncül, “Biz projeye uyduk. Elimizden geldiğince tüm ekibimizle kontak kurarak işin başında durarak, imalatımızı yapımımızı sürdürdük. Maalesef o binanın karşısında bir bina yıkıldı. Orası Kahramanmaraş'ın üst bölgeleri değil. Biz firma olarak Kahramanmaraş'ta faaliyetimizi sürdürüyoruz. Çok şükür ağır hasarlı bir binamız olmadı” dedi.

Öncül, yapılması gerekeni yaptıklarını söyleyerek, inşaatın bir ekip işi olduğunu belirtti. “Bize destek olan herkese teşekkür etmeliyim. Bu iş bizim inşaat mühendisi, mimarla birlikte çalıştığımız ortak bir şekilde hareket ediyoruz” diyen Öncül, 2014 yılında yapı denetim sistemi başladığını ve bir binanın en önemli kısmının kaba inşaatı olduğunu kaydederek şunları dile getirdi:

"DEPREM DEĞİL BİNA ÖLDÜRÜYOR"

“Bundan önce de biz kendimiz yaptırıyorduk. Demir ya da beton aldığımız firmada sıkıntı çıkarsa ona göre önlemimizi alıyorduk. Bu komple bir ekip işi. İnşaatta çok kalem var ama ana olarak 50 kalem var hepsini tek tek kontrol ediyorduk. Bir inşaatın en önemlisi kaba inşaatıdır. Mobilyayı duvar kağıdını değiştirebilirsiniz. Kirişi, kolonu, perdeyi değiştiremezsiniz. İnsanlar için en önemlisi kaba inşaat. Bir kirişin kolonun perdenin büyüklüğünü donatısını değiştirme şansınız yok. Burada yüzde 5'ten fazla oynayacağını düşünmüyorum. En önemlisi kaba iskele. Acımız büyük. Tüm milletimizin, devletimizin başı sağ olsun. İnşallah herkes kuralına göre yapar. Deprem değil bina öldürüyor.”