Tabanca ile kovaladığı husumetlisine peş peşe ateş etti

24.02.2026 13:07:00
Diyarbakır Adliyesi yakınında husumetli iki grup arasında çıkan kavga, cadde ortasında silahlı kovalamacaya dönüştü. Şüphelinin kaçan yakınına peş peşe ateş ettiği dehşet anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Diyarbakır'da adliye yakınında karşılaştığı husumetlisini kovalayarak tabanca ile peş peşe ateş eden şüpheli, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır Adliyesi yakınında meydana geldi. Husumetli iki akraba aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri, belindeki tabancayı çıkararak husumetli olduğu kişiyi kovalamaya başladı.

Kovalamacada şüpheli, tabancasını husumetlisine doğru peş peşe ateşledi. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yaralananın olmadığı olay sonrası şüpheli, bölgeden uzaklaştı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

