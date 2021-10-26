Tabanca temin edip, indirildiği otobüse yeniden binerek yolcuyu vurdu
Konya'da maske takmadığı için kendisine tepki gösteren şoför ve yolcular tarafından bindiği belediye otobüsünden indirilen kimliği belirsiz kişi, tabanca temin edip aracın peşine düştü.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında Karaman Yolu'nda meydana geldi. Kültürpark- Kaşınhanı seferini yapan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 42 ECL 76 plakalı otobüse, Kültürpark durağında maskesiz bir kişi bindi. Şoför ve diğer yolcular tepki gösterince tartışma çıktı, bu kişi otobüsten indirildi. Otobüs Kaşınhanı istikametine devam etti.
BAŞKA ARAÇLA OTOBÜSÜ TAKİP ETTİ
Olayın ardından tabanca temin eden bu kişi, başka bir araçla otobüsün peşine düştü. Otobüsü bulan şüpheli, durağa yanaştığında yeniden bindi. Aracın hareket etmesiyle birlikte yanındaki tabancayı çıkaran şüpheli, tartıştığı yolculardan Recep Ceylan'a 2 el ateş etti. Bacağından yaralanan Ceylan kanlar içinde yere yığıldı. Panik yaşayan diğer yolcular, şoförün kapıyı açmasıyla otobüsten inip sağa sola kaçıştı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Recep Ceylan, gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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