Erdoğan'dan 'gece yarısı ataması'... Eğitimciye bak: Tabancalı müdür!

Yayınlanma: 21.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 21.01.2024 - 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 10 ilin (Ankara, Aydın, Bitlis, Gümüşhane, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Muğla, Siirt, Sivas) milli eğitim müdürü görevden alındı. 28 ilin milli eğitim müdürlüklerine yeni görevlendirme yapıldı.

Görevden alınan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, 2020’de ramazan nedeniyle il milli eğitim müdürlüğünün başlattığı etkinlik kapsamında çocuklardan “Duamı okudum”, “Hadisimi okudum” konulu video ve resimler istemişti.

CEMAATLE TOPLANTI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı görevden alınan isimlerden. Yazıcı 2018’de Tokat İl Milli Eğitim Müdürü iken Eğitim Bir-Sen 1 nolu şubeyle işbirliği protokolü imzalamıştı. Bu kapsamda okullarda kurulacak kulüplerde “Arapça”, “40 hadis”, “esmaül hüsna” kurslarının açılması hedeflenmişti. Yazıcı, 17 Ocak 2021’de dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başkanlığında tarikat ve cemaatlerle gizli toplantıya katılmıştı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür getirildi. Yentür, Ensar Vakfı, İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği, Kuran’a Hizmet Derneği ve İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı İzmir İl Temsilciliği ile imzaladığı protokolle gündeme gelmişti.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne getirilen Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de dikkat çekti. Yerel basının iddiasına göre polis koruması ile dolaşan Tevke, tabanca taşıyordu. Tevke’nin keyfi olarak okul müdürlerini görevden aldığı ve ilçe müdürlerine baskı yaptığı da iddialar arasında.