Tabancayla oynarken kendini vuran 11 yaşındaki Mustafa yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde evde bulduğu tabancayla oynarken tetiğe dokunması sonucu kazara kendisini vuran Mustafa Özpolat (11), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 20:18
Tabancayla oynarken kendini vuran 11 yaşındaki Mustafa yaşamını yitirdi
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Olay, dün akşam saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Savaş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre evde yalnız olduğu sırada bulduğu babasına ait tabancayı oyuncak sanan Mustafa Özpolat, tetiğe basarak ateş etti.

Tabancadan çıkan kurşun, evin duvarına isabet etti. Mustafa, bir süre daha oynadığı tabancanın namlusunu kendisine doğru çevirerek, ateş etti. Silah sesleri üzerine eve gelen komşuları, ailesine haber verdi. Mustafa kanlar içinde yerde hareketsiz bulunurken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mustafa’nın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından bugün mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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