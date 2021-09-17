Tabip Odası, çift doz aşı haritası için Sağlık Bakanı’na çağrıda bulundu

17 Eylül 2021 Cuma, 04:00

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Covid-19 salgınında pazartesiden itibaren yayımlanması beklenen çift doz aşılılar haritasının detaylı verilerle paylaşılması gerektiğini söyledi.

Küçükosmanoğlu, “Hastaların kaçı aşısız, kaçının ek hastalığı var, yaş aralıkları gibi detaylı veriler olmalı. Hastanede yatanların yüzde 80’den fazlası aşısız dedi ama bu ne anlama geliyor. Mesela 2 doz Sinovac mavi haritada gözüküyor ama bu tam aşı sayılır mı? Böyle kafa karıştırıcı uygulamalar tereddüdü artırır” ifadelerini kullandı. Vaka sayısının yüksekliğine karşın hastanelerin doluluk oranlarının geçen yıla göre daha az olduğunu aktaran Küçükosmanoğlu, “Bu durum, vefat sayılarına yansımıyor. Bu da ‘Vakaların bir kısmının tanısı konamıyor mu’ sorusunu gündeme getiriyor” ifadelerini kullandı.

‘VATANDAŞ TESTTEN KAÇIYOR’

Türkiye’de filyasyon uygulamasının azaldığına dikkat çeken Küçükosmanoğlu, “Vatandaş testten kaçıyor. Filyasyon artık fiili olarak neredeyse yapılmıyor” dedi. Toplum bağışıklığı için yurttaşların birbirine yakın zamanda aşı olması gerektiğini de belirten Küçükosmanoğlu, şunları kaydetti: “İlk aşıladıklarınızı tekrar aşılamanız gerekebilir. Sahadan da görüyoruz ki özellikle Sinovac aşısından üç ay sonra, BioNTech’te de 6-8 ay sonra koruyuculukta bir azalma oluyor. Bu nedenle tablo üzerinden mavi tablodan başarı hikâyesi yazmak uygun değil. Sinovac olanlara 3. dozun ihtiyaç olduğunu anlatmak gerek.”