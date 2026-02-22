Tablo ağırlaşıyor: Her dakikada 21 yeni icra dosyası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşın bankalara toplam borcunun sadece bir buçuk ayda 242 milyar lira arttığını belirterek, "21 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yılın daha ikinci ayı dolmadan icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı 1 milyon 539 bin 602, derdest yani halen işlemde olan toplam dosya sayısı ise 24 milyon 295 bin 54’e yükseldi. Yani, dakikada 21 yeni icra dosyası geldi, 2026’nın ilk 50 gününde 1,5 milyon kişi icralık oldu" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşların borçlanmasına ve icra dosyalarındaki artışa ilişkin konuştu.

TOPLAM BORÇ, 6 TRİLYON 315 MİLYAR 308 MİLYON TL’YE ÇIKTI

Gürer, Türkiye’de milyonlarca insanın borçla ayakta kalmaya çalıştığını belirtti.

Gürer, 2026 yılının 13 Şubat haftası itibarıyla vatandaşın bankalara olan kredi ve kredi kartı borcunun 5 trilyon 948 milyar 456 milyon TL’ye ulaştığını, bu tutara 265 milyar 852 milyon TL takipteki kredi ve kredi kartı borcu ile 101 milyar TL varlık yönetim şirketlerine devredilmiş borç eklendiğinde toplam borcun, 6 trilyon 315 milyar 308 milyon TL’ye çıktığını kaydetti.

Ömer Fethi Gürer, 2 Ocak 2026 haftasında toplam borcun, 6 trilyon 72 milyar 490 milyon TL olduğunu, yaklaşık bir buçuk aylık süreçte borç miktarının 242 milyar 818 milyon TL arttığını vurguladı.

Bu artışın yüzde 4’e yaklaşan bir yükseliş anlamına geldiğini belirten Gürer, “Yılın daha ilk haftalarında ortaya çıkan bu tablo, borç sarmalının hız kesmediğini açıkça göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşın 2025 yılı sonunda bireysel krediler için ödediği faizin 719 milyar 879 milyon TL, kredi kartları için ödediği faizin ise 502 milyar 343 milyon TL olduğunu belirten Gürer, toplam faiz ödemesinin 1 trilyon 222 milyar 222 milyon TL’ye ulaştığını söyledi.

Bir yıl önce, 2024 yılı sonunda bu tutarın 856 milyar 614 milyon TL olduğunu hatırlatan Gürer, “Vatandaşın bankalara ödediği faiz sadece bir yılda yüzde 42 oranında arttı. 1 trilyon 222 milyar liralık faiz, birçok bakanlığın toplam bütçesini aşan bir tutardır. Vatandaşın cebinden çıkan para bu” diye konuştu.

Gürer, aynı dönemde bankaların 2025 yılı sonundaki karının 940 milyar 183 milyon TL olarak gerçekleştiğini belirterek, “Vatandaş borç batağında, faiz yükü altında ezilirken; bankalar neredeyse 1 trilyon liraya yaklaşan kar açıklıyor” ifadelerini kullandı.

“43,6 MİLYON KİŞİ KREDİ KULLANIYOR”

Gürer, bireysel kredi kullanan kişi sayısının 2025 yılında yaklaşık 1,8 milyon artarak 43,6 milyon kişiye ulaştığını belirtti.

Türkiye’nin yetişkin nüfusunun çok büyük bir bölümünün kredi kullanır hale geldiğini ifade eden Gürer, ortalama kredi bakiyesinin ise 136 bin TL olduğunu kaydetti.

“Her kredi kullanan vatandaşın sırtında ortalama 136 bin liralık borç var demektir” diyen Gürer, asgari ücretle geçinmeye çalışan bir yurttaş için bu rakamın yıllık gelirin önemli bir kısmına denk geldiğini vurguladı. Gürer, 2025 yılında 2 milyon 114 bin 107 kişinin bireysel kredi ya da kredi kartı borcunu ödeyemediği için takibe alındığını, 2024 yılı sonunda bu sayının 1 milyon 859 bin 843 kişi olduğunu belirterek, bir yılda takibe düşen kişi sayısında yaklaşık 254 bin artış yaşandığını söyledi.

Güncel olarak takipte olan vatandaş sayısının 4 milyon 207 bin 174 kişiye çıktığını ifade eden Gürer, bu rakamın birçok ilin nüfusundan daha fazla insanın borcunu ödeyemediği anlamına geldiğini dile getirdi.

“BU DOSYALARIN HER BİRİ BİR AİLE DEMEKTİR”

Gürer, 21 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yılın daha ikinci ayı dolmadan icra dairelerine gelen yeni dosya sayısının 1 milyon 539 bin 602 olduğunu, derdest yani halen işlemde olan toplam dosya sayısının ise 24 milyon 295 bin 54’e yükseldiğini bildirdi.

Ömer Fethi Gürer, 21 Şubat 2025’te derdest dosya sayısının 22 milyon 557 bin 957 olduğunu, bir yılda yaklaşık 1 milyon 737 bin dosya artışı yaşandığını ve bunun yüzde 7,7’lik bir yükselişe işaret ettiğini aktararak, “Bu dosyaların her biri bir aile demektir, bir esnaf demektir, bir işçi demektir” dedi.

Gürer, 21 Şubat 2026 itibarıyla icra daireleri tarafından 982 aracın, aynı tarihte sulh hukuk ve icra daireleri tarafından 1094 dairenin satışa çıkarıldığını belirterek, “İnsanlar arabasını, evini kaybetme noktasına gelmiş durumda” ifadelerini kullandı.

"Yani, dakikada 21 yeni icra dosyası geldi, 2026’nın ilk 50 gününde 1,5 milyon kişi icralık oldu" diyen Gürer, durumun bireysel bir sorun olmaktan çıkıp toplumsal bir ekonomik krize dönüştüğünü, milyonlarca ailenin icra tehdidi altında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

“İNSANCA, HAKÇA BİR DÜZEN KURACAĞIZ”

Gürer, Türkiye’de ekonomik sorunların yalnızca enflasyon rakamlarından ibaret olmadığını belirterek, “Bu sorunlar, vatandaşın bankalara olan 6,3 trilyon liralık borcunda, 1,2 trilyon liralık faiz ödemesinde, 4,2 milyon kişinin takibe düşmesinde ve 24 milyonu aşan icra dosyasında somutlaşmıştır. Vatandaş borçla yaşamaya mahkum edilmemelidir. Gelir artmadan, üretim güçlenmeden ve adil bir bölüşüm sağlanmadan tablo değişmez. Bankaların kar rekorları kırdığı; vatandaşın ise faiz ve icra kıskacında ezildiği bu düzeni değiştireceğiz. İnsanca, hakça bir düzen kuracağız" diye konuştu.