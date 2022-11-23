Tablo temiz enerji için umut verici
Türkiye Elektrik Üretim-İletim İstatistikleri’nin (TEİAŞ) Ekim 2022 verilerini Cumhuriyet’e değerlendiren Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, “Mevzuattaki düzenlemelerle birlikte Güneş kurulu gücündeki artış umut verici” dedi.
Türkiye Elektrik Üretim-İletim İstatistikleri’nin Ekim 2022 verileri açıklandı.
Türkiye’nin 1990 yılında 16 bin MW(Milyon watt) olan Türkiye elektrik santral toplam kurulu gücü 2022 Ekim ayı itibarıyla 103 bin MW oldu. 2022 yılı itibari ile toplam santral kurulu gücünün dağılımının, yüzde 25.3’ünü Doğalgaz, yüzde 23.2’sini Hidroelektrik, yüzde 9.1’ini ise güneşin oluşturduğuna dikkat çeken Erkan, “Bu santrallerin yüzde 68’i özel sektör, yüzde 32’si ise kamu tarafından işletilmektedir” dedi.
Son dönemlerde yenilenebilir santral sayısında önemli bir artış olduğunu belirten Erkan, “Özellikle kamu elinde bulunan konvansiyonel ağırlıklı santrallerin ilerleyen süreç de kamu veya özel sektör tarafından işletilen yenilenebilir enerji santralleri ile dönüşümü oldukça önem kazanmaktadır” ifadelerini kullandı.
Güneş enerji santrallarının dağılımdaki önemine dikkat çeken Erkan sözlerini şöyle tamamladı:
“Güneş enerji santralları özelinde baktığımızda, 2022 Ekim
ayı sonu itibarıyla kurulu gücünün 9.120,4 MW seviyesine ulaştığı ve bu kurulu gücün
7.709,1 MW’ı lisanssız GES’ler
oluştururken geriye kalan
1.411,3 MW’ını da lisanslı güneş enerji santralları oluşturduğu görülmektedir.
Yakın dönemde yayınlanmış
olan enerji depolama mevzuat
düzenlemeleri ile özellikle GES
ve RES ile birlikte kurula bilecek enerji depolama sistemlerinin toplam kurulu güç içerisindeki oranının önümüzdeki 5 yıl
içerisinde yüzde 50’lerin üzerine çıkması Türkiye’nin gelecekteki temiz enerji hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sunacaktır.”
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