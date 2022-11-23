Tablo temiz enerji için umut verici

23 Kasım 2022 Çarşamba, 13:17

Türkiye Elektrik Üretim-İletim İstatistikleri’nin Ekim 2022 verileri açıklandı.

Türkiye’nin 1990 yılında 16 bin MW(Milyon watt) olan Türkiye elektrik santral toplam kurulu gücü 2022 Ekim ayı itibarıyla 103 bin MW oldu. 2022 yılı itibari ile toplam santral kurulu gücünün dağılımının, yüzde 25.3’ünü Doğalgaz, yüzde 23.2’sini Hidroelektrik, yüzde 9.1’ini ise güneşin oluşturduğuna dikkat çeken Erkan, “Bu santrallerin yüzde 68’i özel sektör, yüzde 32’si ise kamu tarafından işletilmektedir” dedi.

Son dönemlerde yenilenebilir santral sayısında önemli bir artış olduğunu belirten Erkan, “Özellikle kamu elinde bulunan konvansiyonel ağırlıklı santrallerin ilerleyen süreç de kamu veya özel sektör tarafından işletilen yenilenebilir enerji santralleri ile dönüşümü oldukça önem kazanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Güneş enerji santrallarının dağılımdaki önemine dikkat çeken Erkan sözlerini şöyle tamamladı:

“Güneş enerji santralları özelinde baktığımızda, 2022 Ekim ayı sonu itibarıyla kurulu gücünün 9.120,4 MW seviyesine ulaştığı ve bu kurulu gücün 7.709,1 MW’ı lisanssız GES’ler oluştururken geriye kalan 1.411,3 MW’ını da lisanslı güneş enerji santralları oluşturduğu görülmektedir. Yakın dönemde yayınlanmış olan enerji depolama mevzuat düzenlemeleri ile özellikle GES ve RES ile birlikte kurula bilecek enerji depolama sistemlerinin toplam kurulu güç içerisindeki oranının önümüzdeki 5 yıl içerisinde yüzde 50’lerin üzerine çıkması Türkiye’nin gelecekteki temiz enerji hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sunacaktır.”

