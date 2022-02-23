Öğretmenine anlattı, taciz ortaya çıktı: Okul müdürüne tutuklama

Zonguldak Alaplı ilçesinde bir ortaokulda kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen okul müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
23 Şubat 2022 Çarşamba, 09:09
Öğretmenine anlattı, taciz ortaya çıktı: Okul müdürüne tutuklama
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Olay, Alaplı ilçesine bağlı Mollabey Ortaokul’unda meydana geldi. İddiaya göre olay, 15 Şubat Salı günü tacize uğradığını iddia eden 14 yaşındaki kız çocuğunun durumu öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktı. Bunun üzerine tutanak tutularak savcılığa başvuruldu.

Savcı, hem okul müdürü M.Ş.’nin, hem de kız öğrencinin ifadelerini aldı. Öğrenci, okul müdürü M.Ş.’nin kendisine elle tacizde bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Savcının tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği okul müdürü M.Ş., öğrenciler ve tanık ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alaplı Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise taciz iddiaları nedeniyle Okul Müdürü M.Ş.’nin açığa alındığını ve iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirdiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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