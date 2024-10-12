Tacizci fenomen Gökben D. tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Gökben D.'nin canlı yayın sırasında reşit olmayan bir kızı taciz ettiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine tutuklandı.
YouTube’da 400 bin takipçisi bulunan ve genellikle çocukların izlediği yayınlar yapan Gökben Duman isimli YouTuber, reşit olmayan bir kızı canlı yayın sırasında taciz etmişti.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gökben D.’nin yaptığı sosyal medya canlı yayınları sırasında küçük yaşta olduğu belirtilen kız çocuklarına karşı müstehcen hareketlerde bulunduğunu belirledi.
TUTUKLANDI
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Gökben D., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Gökben D., işlemlerinin ardından elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Duman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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