Tacizden hüküm giyen Murat Paker ve tacizi savunan Nişanyan'la ilgili haberlere erişim engeli

Yayınlanma: 12.04.2023 - 11:37

Güncelleme: 12.04.2023 - 11:37

Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan "Psikolog Murat Paker’e ‘cinsel saldırı’dan hapis cezası", ve "Bu kadarına çüş' Sevan Nişanyan cinsel taciz için bunları yazdı!" başlıklı iki habere erişim engeli getirildi.

17 Ocak 2019 tarihli haberde, klinik psikolog ve akademisyen Yrd. Doç. Dr. Murat Paker'e danışanına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla hapis cezası verilmesi konu ediliyordu.

31 Ocak 2019 tarihli diğer haberde ise firari Sevan Nişanyan'ın Paker'i korumak için sosyal medyadan yazdığı yazıyı konu alıyordu. Haberde, Nişanyan'ın tacizi meşrulaştıran sözlerine sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinin yer alıyordu.

İki haber de Paker tarafından "unutulma hakkı" kapsamında açılan dava sonucunda Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişime engellendi.

NE OLMUŞTU?

Murat Paker hakkında, bundan 12 yıl önce terapiye başladığı bir danışanı "cinsel saldırı" suçlaması yapmış, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı davayı “hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle danışanına yönelik cinsel saldırı” suçu işlediği iddiasıyla açmıştı. Paker, 17 Ocak'ta yapılan karar duruşmasında TCK 102/1-1 hükmü uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararda, verilen cezanın iki yıldan fazla olması nedeniyle "hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi" ve "cezanın ertelenmesi" hükümlerinin sanık hakkında uygulanmayacağı da belirtildi. Paker’in avukatları “aksi ispat edilemeyecek derecede kesin bir delil bulunmamasına rağmen haksız ve hukuka aykırı olarak ceza verildiğini" açıklayarak karara itiraz edeceklerini açıklamıştı.