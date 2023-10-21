TAG Otoyolu'ndaki feci kazada ölen 5 kişinin kimlikleri tespit edildi

Yayınlanma: 21.10.2023 - 09:44

Güncelleme: 21.10.2023 - 09:44

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu’nda dün akşam saatlerine doğru Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Nizip ilçesi yakınlarında Diyarbakır’dan yola çıkan Necati Demir idaresindeki 21 ADE 794 plakalı yolcu minibüsü, refüjdeki otları temizleyen 33 ACR 915 plakalı Çetin Koçarslan kontrolündeki karayolları kamyonuna çarptıktan metrelerce savruldu.

Feci kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı.



1'İ ÇOCUK 5 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kaza sırasında minibüs içerisinde bulunan ve olay yerinde hayatını kaybeden 1’i çocuk 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Feci kazada ölenlerin Niyazi Narman (67) Sabriye Gökalp (67) Cevriye Didim (60) Fatma Akbalık (38) ve Mevlide Miray Akbalık (6) olduğu öğrenildi.

Cenazeler, Gaziantep’in Nizip ilçesinde tamamlanan işlemlerinin ardından Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan feci kazanın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde minibüs şoförü Necati Demir, karayolları kamyonu şoförü Çetin Koçarslan ve karayolları çalışanı Mahmut Ö. isimli şahıslar gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.