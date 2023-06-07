Taha Duymaz'ın annesinden duygulandıran sözler

Yayınlanma: 07.06.2023 - 19:42

Güncelleme: 07.06.2023 - 19:42

Hatay'ın Yayladağı ilçesinin Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan, beş metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri, sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Taha Duymaz ülkemizde yaşanan ve asrın felakti olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybetmişti.

Depremin 12. gününde cansız bedeline ulaşılan Taha Duymaz'ın acı haberiyle tüm ailesi derinden sarsılmıştı. 19 yaşındaki genç fenomenin ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğmuştu.

Taha Duymaz'ın ölümünün üzerinden yaklaşık 4 ay geçti. Zor günleri yavaş yavaş geride bırakan acılı anne Meryem Duymaz, oğlunun ölümünün ardından toparlanmaya başladı.

Meryem Duymaz da, tıpkı oğlu Taha gibi yemek videoları çekip yayınlamaya başladı. Zahter ve tandır ekmeği siparişleri de almaya başlayan Meryem Duymaz; "Merhaba arkadaşlar. Her şeye rağmen yaşamın devam edebilmesi için çalışıp para kazanmamız gerekiyor. Rabbim helal para versin herkese. Bu arada kimler tandır ekmeği seviyor canlarım" notu ile aldığı yeni kararı duyurdu.