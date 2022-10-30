Tahıl anlaşmasında son viraj: Türkiye telefon diplomasisi yürütüyor

30 Ekim 2022 Pazar, 10:54

Rusya Devlet Duması Milletvekili Mykhaylo Sheremet, Rusya'nın Karadeniz'deki tahıl sevkıyatı anlaşmasını tek taraflı olarak askıya almasına ilişkin konuştu.

Mykhaylo Sheremet, tahıl sevkıyatı anlaşmasının bozulmasının arkasında Ukrayna, ABD ve İngiltere'nin olduğunu öne sürdü.

Sheremet, "Tahıl anlaşmasının bozulmasının arkasında Kiev rejimi ve onların sponsorları olan ABD ve İngiltere var. Karadeniz'deki gıda yolunun güvenliğini sağlayan Sivastopol Körfezi'ndeki Karadeniz Filosu'na ait gemilere yapılan saldırı planlı bir provokasyondu. Tahıl anlaşması, teröristlerle ve onların destekçileriyle müzakere edilemeyeceği gerçeğinin canlı bir örneğidir. Tahıl anlaşmasının bozulması, bugün Batı'nın yalancılar ve korkaklar tarafından yönetildiğini gösteriyor" dedi.

ABD ve İngiltere'nin, AB ülkelerini daha da krize sokmak için anlaşmanın çökmesinden faydalandığını öne süren Sheremet, "Önce Kuzey Akım doğalgaz boru hattının baltalanması enerji krizine neden oldu, şimdi de gıda krizi" diye konuştu.

Sheremet, Ukrayna'dan ihraç edilen tahılın büyük bir kısmının AB ülkelerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanıldığını dile getirerek, Rusya'nın, ihtiyaç duyan yoksul ülkelere kendi tahıl ve gübrelerini tedarik etmeye hazır olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE, TELEFON DİPLOMASİSİ YÜRÜTÜYOR"

Öte yandan RIA Novosti'ye konuşan kaynak, Türkiye'nin, tahıl sevkıyatı anlaşması konusunda "telefon diplomamasi" yürüttüğünü söyledi.

Kaynak, "Türkiye, her düzeyde telefon diplomasisi yürütüyor. Tahıl anlaşmasının akıebti henüz netlik kazanmamış olsa da uzlaşı umutları devam ediyor" dedi.