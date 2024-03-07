Tahir Elçi davasında ‘inceleme’ taleplerine ret

Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi'nin ölümüne ilişkin dava 12 Haziran'a ertelendi.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 07.03.2024 - 04:00
Tahir Elçi davasında ‘inceleme’ taleplerine ret
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Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi’nin, 28 Kasım 2015’te yaptığı basın açıklaması sırasında çıkan çatışmada vurularak öldürülmesine ilişkin davada mahkeme, avukatların “inceleme” taleplerini reddetti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, mütalaasını hazırlaması için savcıya son kez süre verdi.

Duruşma 12 Haziran’a ertelendi.


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