Tahir Elçi Davası'nda sanıkların beraati yönünde mütalaa kararı verildi

Tahir Elçi davasının savcısı, 8 yıl sonra sanıkların beraati yönünde mütalaa kararı verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 12:04
Tahir Elçi Davası'nda sanıkların beraati yönünde mütalaa kararı verildi
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Tahir Elçi'nin 28 Kasım 2015’te öldürülmesine dair açılan davada savcının sanıkların beraati yönünde mütalaa kararı verildi. 

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Eren "Onlarca kamera önünde katledilen Baro Başkanımız Av.Tahir Elçi dosyasında 8 yılın sonunda D.Bakır Cumhuriyet Başsavcılığı sanıkların beraatı yönünde mütalaa verdi. O karanlık gün bir gün muhakkak aydınlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Cinayet duruşmasının devamı 12 Haziran'da Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Tutuksuz yargılanan üç sanık; polis Sinan Tabur, Fuat Tan ve Mesut Sevgi, “bilinçli taksirle ölüme neden olmak" ile suçlanıyor.

MÜTALAA NEDİR?

Hukuk literatüründe mütalaa, delillerin duruşmada ortaya koyulması evresinden sonra, “delillerin tartışılması” aşamasında iddia makamını temsil eden Cumhuriyet savcısının ceza davasının esası hakkındaki beyanı anlamında kullanılıyor.


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