Yayınlanma: 15.11.2023 - 15:28

Güncelleme: 15.11.2023 - 15:28

Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Anayasa Mahkemesi hakkında konuşurken HEDEP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu da hedef göstermişti. Bunun üzerine Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu kaç yaşında, nereli?

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU KİMDİR?

Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2 Kasım 1965 tarihinde Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde aslen Şanlıurfalı Türk kökenli bir ailede doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladı. Bursa İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördü.

Iğdır ve Bursa'da çeşitli sağlık ocaklarında çalıştıktan sonra 1995 yılında TUS'u kazanarak, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz alanında uzmanlık eğitimine başladı. Beş yıllık uzmanlık eğitiminden sonra İzmit Seka Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak görev yaptı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve platformlarda aktif görev aldı. İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER)'nde çalıştı. 2003 yılında Kocaeli şube başkanı oldu. 2007-2009 arasında derneğin genel başkanlığını üstlendi.2007'den itibaren yerel ve ulusal medya kuruluşlarında insan hakları ve siyaset eksenli makaleler yayımladı. 2011 Türkiye genel seçimleri'nde AKP'den Kocaeli milletvekili aday adayı oldu. Aday olamayınca yeniden Seka Devlet Hastanesi'ndeki görevine döndü.

679 sayılı Kanun hükmünde kararname ile devlet memurluğu görevinden 6 Ocak 2017'de ihraç edildi. 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu öncesinde İslami kesimden yazar ve siyasetçilerin bir araya geldiği "Hak ve Adalet Platformu" adlı oluşumda yer aldı. Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. T24 haber sitesinde 20 Ağustos 2016'da yayımlanan ve PKK’nın bir açıklamasına yer verilen "Devlet adım atarsa barış 1 ayda gelir" başlıklı haberi paylaşması nedeniyle örgüt propagandası yapmakla suçlandı ve hapis cezası aldı.

Dava süreci devam ederken 2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden 27. dönem Kocaeli milletvekili seçildi. TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nda yer aldı. Türkiye'de özellikle cezaevi sürecinde uygulanmakta olduğu iddia olunan "Çıplak Arama" bahsini ortaya atmış ve birçok kesim tarafından da bu aramaya maruz kaldıklarına dair beyanla desteklenmiştir.

17 Mart 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce onanan hapis cezasına ilişkin TBMM'ye sunulan Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasıyla milletvekilliği düşürüldü.

Anayasa Mahkemesi, 1 Temmuz 2021'de aldığı kararla Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun seçilme ve siyaset yapma hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Gergerlioğlu, 16 Temmuz 2021 tarihinde yeniden milletvekili oldu.

14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listesinden 28. dönem Kocaeli milletvekili seçilerek tekrar TBMM'ye girmiştir.