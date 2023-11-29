Tahir Elçi, ölümünün 8’inci yıldönümünde anıldı: Mücadelemiz devam edecek

Yayınlanma: 29.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.11.2023 - 04:00

Dönemin Diyarbakır Baro Başkanı olan Tahir Elçi, 28 Kasım 2015’te tarihi dokunun tahrip olmasına tepki için Diyarbakır’daki Dört Ayaklı Minare’nin önünde basın açıklaması yaptığı sırada katledildi. Elçi dün vurulduğu yere kırmızı karanfiller bırakılarak anıldı. İstanbul’da ise hukukçular, Bakırköy Adliyesi önünde “Hepimiz Elçi’yiz öldürmekle bitmeyiz” sloganı attı.

Ankara Adliyesi önünde avukatlar adına açıklama yapan Arzu Kurt ise “Mahkeme, bir yargılama faaliyeti yürütme amacı ile hareket etmemekte olduğunu Ahmet Davutoğlu’nun dinlenilmesinden vazgeçerek göstermiştir” dedi.

CHP lideri Özgür Özel de sosyal medya hesabından “Sorumlular hesap verene, adalet yerini bulana kadar yaşananları unutmayacağız, unutturmayacağız” mesajını paylaştı.