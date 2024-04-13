Tahliye çalışmaları hala sürüyor… Teleferikte mahsur kalanlar o anları paylaştı
Antalya teleferik kazasında mahsur kalan yurttaşlar o anları sosyal medyada paylaştı.
Tünektepe Teleferik kazasında saat 07.00 itibarıyla 15 kabinde 96 kişi tahliye edildi.
Antalya’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasının yaşandığı bölgede teleferiklerde mahsur kalan 2 kişi daha Sahil Güvenlik Komutanlığı hava sahasına indirildi.
Kabinlerde bulunan yurttaşların kurtarılması için çalışmalar ise devam ediyor.
Havada asılı kalan kabinlerden birinde mahsur kalan bir yurttaş ise o anları sosyal medya hesabında paylaştı.
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