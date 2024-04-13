Teleferik faciasında AFAD ve Antalya Valiliği son durumu paylaştı: Bakan Yerlikaya'dan yeni açıklama

Antalya’da 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı kazada, faaliyeti durdurulan teleferik hattındaki kabinlerde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son duruma ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya Valiliği ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

DHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 07:12
Teleferik faciasında AFAD ve Antalya Valiliği son durumu paylaştı: Bakan Yerlikaya'dan yeni açıklama
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Tünektepe Teleferik kazasında saat 07.00 itibarıyla 15 kabinde 96 kişi tahliye edildi.

Antalya’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı teleferik kazasının yaşandığı bölgede teleferiklerde mahsur kalan 2 kişi daha Sahil Güvenlik Komutanlığı hava sahasına indirildi.

Kabinde mahsur kalan Aksaray’dan Antalya’ya tatile gelen anne Nasima Seyitaslan ve 1 buçuk yaşındaki kızı Beyzanur Seyitaslan tahliye edildi.

TAHLİYE EDİLMEYİ BEKLEYENLER VAR

Nasima Seyitaslan, kabinde 5’i çocuk 9 kişinin olduğunu ifade etti. Anne ve kızının kurtarılmasının ardından, aynı kabinde 3 yetişkin ve 4 çocuk tahliye edilmeyi bekliyor.

YERLİKAYA'DAN YENİ PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Antalya’da teleferikte mahsur kalan yurttaşlar için kurtarma çalışmalarında devam ettiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Asılı kalan 15 kabindeki 98 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Bölgede 543 personelin çalışmalara devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Bölgeye AFAD, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden toplam; 543 arama kurtarma personeli, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç, 6 ambulans ile dron görevlendirilmiştir. Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir” ifadelerini kullandı.

ANTALYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliği, kentteki teleferik kazası nedeniyle havadaki kabinlerde mahsur kalanlardan 96'sının kurtarıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 07.00 itibarıyla 96 vatandaşın ekiplerce tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, havada asılı bulunan 9 kabinde tahliye çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan, kabinden kurtarılarak helikopterle Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen yurttaşlardan Baki Deraş, gazetecilere, 10 saate yakın mahsur kaldığını belirterek, "Her şey güzel geçti. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

AFAD DA SON DURUMU PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada, teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Hava kararmasına rağmen ara verilmeden yapılan çalışmalarda 87 kişinin kurtarıldığı belirtilerek, “Tünektepe mevkiinde bulunan teleferik vagonunun havada asılı kalması üzerine mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Olayda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7 vatandaşımız yaralanmıştır. Asılı kalan 14 kabindeki 87 kişi başarıyla tahliye edilmiştir” denildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARINA 543 PERSONEL KATILDI

AFAD’ın açıklamasında gece boyunca sürdürülen çalışmalarda toplam 543 arama kurtarma personelinin görev yaptığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır. Gece arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak için bölgeye aydınlatma ekipmanları sevk edilmiştir. Bölgeye AFAD, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden toplam; 543 arama kurtarma personeli, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç, 6 ambulans ile drone görevlendirilmiştir. Kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."


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