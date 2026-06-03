Tahliye edilen CHP Kilis İl Başkanı istifa etti

İstanbul merkezli bir soruşturma kapsamında tutuklanan ve yapılan itirazların kabul edilmesiyle tahliye edilen CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Yazılı bir açıklama yayımlayan Sapan, yaşadığı adli sürecin hem kendisini hem de ailesini yıprattığını belirterek, sağlık sorunları ve ailevi nedenler nedeniyle il başkanlığı görevini sürdürmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Açıklamasında CHP Genel Merkezi'ne de eleştiriler yönelten Sapan, soruşturma ve tutukluluk sürecinde yeterli destek görmediğini öne sürdü.

Sapan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Saygıdeğer hemşerilerim ve sevgili partililerim. Bildiğiniz üzere 23 Mayıs tarihinden bugüne kadar gelen dönemde, zorlu bir adli süreç yaşadım ve 11 gün boyunca tutuklu kaldım. Sonuç olarak da tarafımızca tutuklama kararına karşı yapılan itirazların kabul edilmesi sonucu dün itibarıyla adalet tecelli etti ve serbest bırakıldım. Şükürler olsun ki sürecin başından bu yana, dilimde hep aynı cümle vardı. Asla haram yemedim, yedirmedim. Gelinen noktada gerek ailevi sebeplerim gerekse süregelen sağlık sorunlarım nedeniyle İl Başkanlığı görevini sürdürmenin sevdiklerimin de tavsiyesi üzerine bu aşamada imkansız olduğuna kanaat getirdim. Aynı zamanda partimiz genel merkezinin de süreç boyunca gerekli ilgiyi ve desteği göstermediğini, tarafımın yalnız bırakıldığını üzülerek ifade etmek durumundayım. Bu nedenlerle Cumhuriyet Halk Partisi Kilis İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Beni bu süreç boyunca bir an olsun yalnız bırakmayan en başta sevgili ailem olmak üzere belediye başkanımız ve sevgili dostum Hakan Bilecen'e, çok değerli parti üyelerimize ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceği inancına sahip olan tüm hemşerilerime birer birer teşekkürlerimi sunuyorum