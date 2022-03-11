Tahliye kararı verilen Kabaş'ın avukatından ilk açıklama: 'AİHM'e kadar götüreceğiz'

11 Mart 2022 Cuma, 15:29

Gazeteci Sedef Kabaş, katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle 22 Ocak 2022 tarihinde 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Sedef Kabaş hakkında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı İsmail Karaismailoğlu'na yönelik “kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla toplamda 11 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Bugün yapılan ilk duruşmada hakim karşısına çıkan Kabaş, iki bakan yönünden hakkındaki suçlamadan beraat etti. Mahkeme Kabaş hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 2 yıl 4 ay hapis cezası kararı verdi. Kabaş, kararla birlikte tahliye edildi.

KABAŞ'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Sedef Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz, duruşmanın ardından Çağlayan Adliyesi'nin önünde açıklama yaptı. Avukat Poyraz şöyle konuştu:

"MAHKUMİYET KARARI BENİ ÜZMÜŞTÜR"

Bu karar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bu kararına aykırı olacağından aslında yok hükmündedir. Mahkeme bugün evet tahliye kararı vermiştir. Evet cezayı en alt sınırdan tayin ederek vermiştir. Soylu ve Karaismailoğlu hakkında beraat kararı vermiştir. Ama tahliye olması beni mutlaka özgürlüğüne kavuştuğu için çok sevindirmiş olmakla birlikte mahkumiyet kararı da verilmiş olması üzmüştür.

"KARAR KANUNA UYGUN HUKUKA AYKIRIDIR"

Türk hukuku adına, AİHM’in tarafı olan Türkiye Cumhuriyeti adına böyle bir kararın hala veriliyor olabilmesi bana göre kanuna uygun, hukuka aykırı bir karar niteliğindedir. Umarım, önümüzdeki günlerde parlamento, AİHM’in bu tavsiye niteliğindeki kararına uygun değişikliği yapar. Sedef Kabaş ve Sedef Kabaş gibilerin hakkındaki davalar da ortadan kalkar ve Türkiye ifade özgürlüğü konusunda çok daha rahat, kanun önünde eşitlik konusunda çok daha doğru işler yapmak durumunda kalır.”

"BU DAVA AİHM’E KADAR GİDECEK"

Bütün kanun yollarını tüketeceğiz. Çünkü bütün kanun yollarını tükettikten sonra hala iç hukukta bu hukuksuzluk devam ettiği takdirde AİHM’in önüne kadar bu dava gidecektir. Zaten müdahil taraf da bunu beyan etmiştir. AİHM’in kararına rağmen bu tip kararlar vermeye devam eden Türkiye ne yazık ki AİHM’de mahkumiyet kararıyla karşılaşır. O nedenle bir an önce hukuki bir düzenlemeyle bu hukuksuzlukların sona erdirilmesini talep ediyorum.

"İKİ SAAT SONRA TAHLİYE OLUR"

Herhalde iki saat sonra tahliye olur. Tabii ki özgürlüğünden alıkonulan her insan gibi, tahliye kararının verilmesi her şeyden önce en çok onu sevindirmiştir. Dilerim bundan sonra bu gibi hukuksuzluklarla da hiç kimse muhatap olmasın.”