Tahliye kararına yapılan itiraz kabul edildi: Avukat Dilek Ekmekçi tekrar tutuklandı

Yayınlanma: 24.10.2024 - 14:14

Güncelleme: 24.10.2024 - 14:15

FETÖ terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan avukat Dilek Ekmekçi'nin, geçen Salı günü görülen ilk duruşmada tahliye edilmesi kararına savcılık itiraz etti. Üst mahkemece hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilen Ekmekçi, cezaevinden çıktığı gibi gözaltına alındı. Avhkat Ekmekçi, bugün Çağlaya'mdaki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Duruşmanın başlamasını duruşma salonu önünde bekleyen Ekmekçiye, kendisini adliyeye getiren polis tarafından kelepçe takıldı. Ekmekçi'nin avukatları tepki gösterse de, duruşma başlayana kadar kelepçe çıkarışmadı.

"KLASİK BİR DURUM"

Dilek Ekmekçi, dosyadaki 'mevcut delil durumu' gerekçesinin klasik bir durum olduğunu belirterek, "İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 22 Ekim tarihli dururşma için 25 sayfalık savunma hazırlamıştım. Bu savunma, iddianameyi paçavra edecek ve ihbarcılar hakkında da resen soruşturma başlatacak bir savunmadır. Ancak duruşma günü, avukatlarım mahkemede hazır edilmemi talep ettikleri halde duruşma salonunda hazır edilmedim. Cezaevinden bağlandım. Cezaevinden mahkemedeki sesleri duymadığım, mahkemenin de benim sesimi duyamadığı ortadaydı. Ben ve avukatlarım mahkemeden SEGBİS'in açılmasını talep ettik. Ancak o gün uyap sisteminde teknik bir sorun olduğunu söyleyerek açmadılar" dedi.

"KUMPASLA AÇILMIŞ BİR DAVA"

Savunmasının bir sonraki duruşmada alınmasına karar verilerek tahliye edildiğini söyleyen Ekmekçi, "Bu kumpas davanın ihbarcısı olan Mehmet Altıay'ın tanık olarak dinlenilmesinden vazgeçildi. Gerekçe olarak ise 'tanık ifadesinin dosyaya bir katkı sunmayacağı' denildi. Ve bana adli kontrol kararı da verildi. Bu dosya takipsizlikle sonuçlanması gerekn bir dosyayken kumpasla dava açıldı ve tutuklandım. Kaçma şüphem yok zaten meslek olarak arabuluculuk yapıyorum. Yerim yurdum belli, avukatlık bürom İstanbul Barosu'na kayıtlı, Cevizli'de arabuluculuk merkezimiz var. Yaşlı annem var, zaten onu da bırakma gibi bir lüksüm yok" diye konuştu.

Soruşturma aşamasında yazışı savunmasını verdiği halde hakkında yakalama kararı çıkarıldığını, bu kararın infazı beklenmeden ise davanın açıldığını belirten Dilek Ekmekçi, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin de dosyada "Yakalamalı" ibaresi bulunduğu için hakkında tutuklama kararı verdiğini ifade etti.

"BABALIK DAVASI YÜZÜNDEN HUSUMETLİ"

Tanıklarla ilgili konuşan Ekmekçi, iki ihbarcıdan biri olan Mehmet Talat Ertürk ile aralarında devam eden bir babalık davası olduğunu, bu nedenlede kendisine husumet beslediğini öne sürererek, halen üzerinde tedbir bulunan payına düşen mirası kendisinden kaçıramadığı için ihbar ettiğini iddia etti.

"FETÖ HAKKINDA SUÇ DUYURULARI YAPTIM NASIL FETÖ'CÜYÜM"

Avukat Ekmekçi, "FETÖ'nün fuhuş yapılanması hakkında suç duyurusunda bulundum. FETÖ hakkında yaptığım başkaca suç duyuruları vardır ve bunlar haberlere konu olmuştur. Bu durumda ben nasıl FETÖ'cü olabilirim. Diğer ihbarcı Kerim Altıay hakkında Trabzon'da bir saadet zinciri soruşturması başlatılmıştır ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bana husumet gütmesinin sebebi ise yine benim bu fuhuş hakkındaki suç duyurusunda ihbar ettiğim eski emniyet müdürüyle olan yakınlıkları ve beraber hareket etmeleridir" ifadelerini kullandı.

"BEN DELİ MİYİM YOKSA FETÖCÜ'MÜ?"

Ekmekçi, "Devletin içindeki çeteler tarafından susturulmak, yıldırılmak hatta itibarsızlaştırılmak istendiğim, 4 yıldır Ankara'da hakkımda açılan kumpas soruşturma ve davalarla ortadadır. Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından akıl sağlığı muayenesine de gönderilmem istenmektedir. Dün akşam saatlerinde yeni bir kumpas olarak ortaya çıkan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında da ayrı ayrı gözlem altına alınma kararları verilmiştir. Ben deli miyim yoksa FETÖ'cü müyüm? 'Kamu görevlisine hakaret ve iftiradan' tutuklandığım suç unsuru olmayan bir paylaşımım sebebiyle, 1 Eylül 2024 günü daha ben adliyeden çıkmadan, Yeni Şafak sözde gazetesinin sözde haberiyle söylediği gibi biyolojik babası olduğunu iddia ettiği kişinin babasının mezarını açarak naaşa müdahale ettiğini iddia ettiği biri miyim?" diye konuştu.

"SANIRIM MAHKEME DE ANLADI"

Hakkındaki suçlamaların birbiriyle tutarsız olduğunu, mezar açarak naaşa zarar verdiği iddiasının da hem kolluğun hem de aile mahkemesinin düzenlediği ayrı tutanaklarla yalanlandığını, belirten Ekmekçi, "Sanırım davanın esas mahkemesi de bu davanın gelişi güzel, farklı medya kuruluşlarında haber olan paylaşımlarım dikkate alınmadan, işlerine gelen ve kendi suçlarını ifşa eden paylaşımlarımın cımbızla çekilerek yapıldığını anladığından bu ihbarcı tanıkların dinlenmesinden vazgeçmiştir" dedi.

"RAPOR 'TEYİDE MUHTAÇ' DİYOR"

İki gündür gözaltında tutulduğunu, gergin, yorgun ve üşümüş olduğunu söyleyen avukat Dilek Ekmekçi, savunmasını, davanın esas mahkemesinde yapmak istediğini, dosyada aleyhine görülen delillerin boş olduğunu ve dosyaya giren HTS analiz raporunun son sayfasında, raporun teyide muhtaç olduğunun ifade edildiğini kaydetti.

"AMAÇ BENİ SUSTURMAK DEĞİLSE"

Ekmekçi, "Amaç beni susturmak değilse tahliyemi talep ediyorum. Hakkımda yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri vardır. Eğer tahliyemin aksi yönünde kanaatteyseniz başkaca adli kontrol tedbirleri uygulansın" dedi.

TEKRAR TUTUKLANDI

Savcı, Dilek Ekmekçi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulnması gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, Ekmekçi'nin tutuklanmasına karar verdi.