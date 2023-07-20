Tahliye talebi reddedilmişti... Can Atalay'dan AYM'ye başvuru!
Tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay, hakkındaki yargılamanın durdurulması ve tahliye talebinin reddedilmesinin ardından, bugün Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.
Tutuklu durumda bulunan Atalay, hakkındaki yargılamanın durdurulması istemiyle yaptığı tahliye talebinin reddedilmesinin ardından AYM'ye yaptığı başvuruda adil yargılanma hakkının, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini belirtti.
Hak ihlali başvurusunda, Anayasa'nın 36. ve 13. maddesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesindeki adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, dolayısıyla Sözleşme'nin 17. maddesinin de ihlal edildiğini belirtti.
Atalay, Anayasa’nın 67. maddesindeki 'seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğinin' tespitini talep etti.
Atalay ayrıca "İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmeye Ek Protokol Madde 3’te yer alan Serbest Seçim Hakkı ile Anayasanın 19. (kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı) ve AİHS’nin 5. maddesinin (1) ve (4) fıkralarının ihlal edildiğini" belirtti.
Başvuruda, ihlallerin giderilmesi ve tutukluluk halinin sonlandırılması istendi.
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