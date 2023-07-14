Can Atalay'ın tahliyesine ret... Avukat Deniz Özen: Bakanın beyanı karar oldu

Yayınlanma: 14.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.07.2023 - 03:00

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, tutuklu olan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmesi istemini oybirliğiyle reddetti.

Gezi Parkı eylemlerine yönelik açılan davada 18 yıl hapis cezasına çarptırılan avukat Can Atalay, 14 Mayıs seçimlerinde TİP’ten Hatay milletvekili seçildi. Tutuklu olan Atalay, aradan geçen sürece karşın tahliye edilmedi. Avukatları, Atalay’ın hükümlü değil tutuklu olduğunu, milletvekili seçilmesi nedeniyle yargılamanın durması gerektiğini belirterek Atalay’ın tahliye edilmesini istedi ve Yargıtay’a başvurdu.

Bu süreçte Gezi Parkı eylemlerine yönelik açılan davada tebliğnamesini sunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, “devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne karşı suçların yasama dokunulmazlığı kapsamı dışında olduğunu” savunarak davada Atalay yönünden durma kararı verilmemesi gerektiğini iddia etti. Atalay’ın avukatlarının başvurusunu görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, tahliye istemini oybirliğiyle reddetti.

Cumhuriyet’e konuşan Atalay’ın avukatı Deniz Özen, karara itiraz yolunun açık olduğunu ve itiraz edeceklerini söyledi.

(Deniz Özen)



‘İÇTİHAT HİÇE SAYILDI’

İtirazın reddedilmesi durumunda Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) de başvuru yolunun açık olacağına işaret eden Özen, karara gerekçe olarak ise “dosyada isnat edilen suçun istisna kapsamında kaldığı ve dokunulmazlıktan faydalanılamayacağı”nın belirtildiğini kaydetti.

Özen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “davanın anayasal düzenle ilgili olduğu ve anayasanın 14. maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında kaldığı” yönündeki iddiasına işaret ederek “Adalet bakanının beyanı karar oldu. AYM’nin ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun yıllardır oluşturduğu içtihat hiçe sayıldı. Bu içtihatlar, bağlayıcı içtihatlar. Bunlara uyulmadı. AYM ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarının gereği yerine getirilmedi. Anayasaya aykırı bir karar. Hukuken kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

‘BOYUN EĞMEYECEĞİZ’

TİP’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da “Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararını çiğneyerek Hatay milletvekilimiz Can Atalay hakkında tahliye talebini reddetti. Saray’a ve onun talimatıyla çalışan yargıya boyun eğmeyeceğiz” denildi.