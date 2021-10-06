Tahliyede İBB'ye polis engeli

06 Ekim 2021 Çarşamba, 13:40

Fotoğraf: Sözcü

Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA tarafından kullanılan Büyükada iskelesinin üst katı mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) devredildi. Bugün İBB'ye bağlı zabıta birlikleri binanın tahliyesi için Büyükada iskelesine gitti. Zabıta ekiplerini engelleyen TÜGVA çalışanları durumu polise bildirdi.

Mahkeme kararına rağmen polis tahliyeyi gerçekleştirmek isteyen zabıta ekiplerine engel oldu. Polisle zabıta ekipleri arasında küçük çaplı arbede yaşandı.

TAHLİYE SÜRECİ BAŞLADI

İBB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Büyükada İskelesi’nin üst katının tahliyesine ilişkin hiçbir hukuki engel kalmadı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdare Dava Dairesi’nin kararlarının uygulanması için de tahliye süreci başladı.

Konuya ilişkin İBB’den yapılan açıklamada süreç şöyle özetlendi:

“Büyükada iskelesi, diğer bazı iskelelerle birlikte, 2005 yılında özelleştirme yüksek kurulunun ilgili kararına dayanılarak, Türkiye Denizcilik işletmesi ile İBB arasında yapılan protokol ile İBB'ye devredildi. İBB, Büyükada İskelesi ve benzeri diğer iskelelerle, deniz vasıtalarını 2011 yılında yapılan ihale sonucu bir intifa hakkı sözleşmesi ile şehir Hatları A.Ş'ye devretti. Şehir Hatları, iskelenin üst kısmını 2018 yılında Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) 10 yıllığına kiraya verdi.

İBB, 7 Şubat 2020 tarihinde Şehir Hatları A. Ş'ye bir yazı yazarak, Büyükada İskelesi’nin üst katının intifa sözleşmesine aykırı olarak 3. kişilere devredildiğinin tespit edildiğini, kira sözleşmesinin fesih edilerek bu alanın İBB'ye teslim edilmesini istedi. Bunun üzerine Şehir Hatları AŞ, 21 Şubat 2020 tarihinde, TÜGVA ile olan kira sözleşmesini feshederek, bu alanının 28 Şubat 2020 tarihine kadar tahliye edilmesini istedi. Alanı da İBB'ye teslim etti.

Alanın zamanında tahliye edilmemesi üzerine İBB, 11 Eylül 2020 tarihinde TÜGVA'ya ihbarname çekerek, 7 gün içerisinde tahliye edilmesini istedi. Alanın tahliye edilmemesi üzerine, bu kez İBB, prosedüre uygun olarak 6 Ocak 2021 tarihinde, Adalar Kaymakamlığına yazı yazarak, Büyükada İskelesi’nin üst kısmının tahliye edilmesi talebinde bulundu.

“ADALAR KAYMAKAMLIĞI 26 OCAK 2021’DE TAHLİYE EMRİ VERDİ”

Adalar Kaymakamlığı, önce 26 Ocak 2021 tarihi için tahliye emri verdi. Daha sonra hava muhalefete nedeniyle TÜGVA temsilcilerinin gelmemesi gerekçesiyle, tahliye gününü 2 Şubat 2021 tarihine erteledi. Bu arada TÜGVA'nın tahliye işleminin iptali için açtığı davada, mahkeme 27 Ocak 2021 tarihinde, yürütmeyi durdurma kararı aldı. Tahliye sürecini durdurdu. Ancak daha sonra İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 28 Mayıs 2021 tarihli ve 2021-158 sayılı kararıyla, tahliye işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi. Böylece tahliye işleminin önünde hukuki bir engel kalmadı. Bu kararla birlikte İBB, 9 Haziran 2021 tarihinde yeniden Adalar Kaymakamlığı’na yazı yazarak, söz konusu yerin tahliye edilerek, İBB'ye teslim edilmesini istedi.

Adalar Kaymakamlığı, 18 Haziran 2021 tarihinde İBB'ye yazı yazarak, Büyükada İskelesi üzerinde Türkiye Gençlik Vakfı'na kiraya verilen alanın tahliyesinin yapılabilmesi için Şehir Hatları A.Ş ile TÜGVA arasındaki kira sözleşmesinin usulüne uygun olarak sona erdiğine dair bilgi ve belgelerin gönderilmesini istedi. İstenen bilgi ve belgelerin Adalar Kaymakamlığı’na iletilmesi için Şehir Hatları A.Ş'ye İBB tarafından bildirim yapıldı. Şehir Hatları A.Ş de istenilen bilgi ve belgeleri, 8 Temmuz 2021 tarihinde Adalar Kaymakamlığı’na gönderdi.

Bu arada TÜGVA'nın İstanbul 2. İdare Mahkemesinin yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair karara karşı yaptığı itiraz üzerine, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdare Dava Dairesinin 2021-765 itiraz no ve 06.07.2021 tarihli kararı ile itirazın reddine kesin olarak karar verildi. Büyükada İskelesi’nin üst kısmının tahliyesine ilişkin Adalar Kaymakamlığı’na yazılan 9 Haziran 2021 tarihli yazının üzerinden 60 günün üzerinde süre geçti. İlgili mahkeme kararlarıyla, söz konusu alanın tahliyesine ilişkin hukuki hiçbir engel kalmadı.”

"HUKUK DEVLETİNİN RUHUNA FATİHA"

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Hukuk devletinin ruhuna fatiha" sözleriyle polisin mahkeme kararını uygulatmadığını dile getirdi.

HUKUK DEVLETİNİN RUHUNA FATİHA!!! İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükada İskelesi’nin üst katını kullanan TÜGVA’yı mahkeme kararıyla tahliye etmek istiyor. Polis ise İBB personelinin binaya girişini engelliyor. Mahkeme kararını uygulatmıyor. Tuz koktu tuz! Tam bir rezalet! pic.twitter.com/BzK3HB2tW0 — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) October 6, 2021

İBB SÖZCÜSÜ ONGUN: TAHLİYE ENGELLENİYOR

Konuya ilişkin İBB Sözcüsü Murat Ongun da bir açıklama yaptı. Ongun, “Bir vakıf, Büyükada Vapur İskelesi’ni, mahkeme kararına rağmen boşaltmadı, tahliye ise engelleniyor. Oysa tahliyenin önünde hiçbir hukuki engel yok. Bu vakfın İBB'ye karşı savunulması idari usullere aykırıdır. Bunu yapan tüm kişi ve kurumlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır” ifadelerini kullandı.