Tahliyesi beklenen Başkan Alaattin Köseler hakkında tutuklama kararı: 'Tahliyenin gerçekleşmesi engellenmeye çalışılıyor'

Yaklaşık 16 aydır tutuklu bulunan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında 13 Temmuz'daki duruşma öncesi önceki gün Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında yeni bir tutuklama kararı verildi. Tutuklama kararının, müvekkilinin tahliyesini önlemeye yönelik olduğunu savunan avukat Çiğdem Kezer yazılı bir açıklama yaptı.

Köseler'in avukatı Çiğdem Kezer tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere müvekkilim Beykoz'un seçilmiş Belediye Başkanı Sayın Alaattin Köseler, bugün itibarıyla yaklaşık 490 gündür tutuklu bulunmaktadır.

"MÜVEKKİLİM HAKKINDA TAHLİYE KARARI VERİLMESİ BEKLENİRKEN..."

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davada yargılama tamamlanma aşamasına gelmiştir. Tutuklulukta geçen uzun süre de dikkate alındığında müvekkilim hakkında tahliye kararı verilmesi beklenirken Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında yeniden tutuklama kararı verilmiş olması ve özellikle birkaç gündür karşılaşılan olaylar savunma makamı olarak tarafımızca hukuken titizlikle değerlendirilmektedir.

Yeni soruşturma sürecinde diğer şüphelilerden farklı olarak müvekkilimin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına bizzat getirilerek ifade verme talebi kabul edilmemiş; tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliğindeki sorguya fiziken katılma istemi de reddedilmiştir. Bunun yerine hakkında SEGBİS aracılığıyla ifadesinin alınmasına yönelik zorla getirme kararı verilmiş ve sorgusu bu yöntemle gerçekleştirilmiştir.

Müvekkilim, ceza infaz kurumunda SEGBİS işlemleri için çağrıldığı sırada tarafımla görüşmekteydi. Bu nedenle yaşanan usul süreci görüş anında yan kabinlerde bulunan diğer meslektaşlarımızın da imzası ile tutanak altına alınmıştır.

"AMAÇ MÜVEKKİLİM ALAATTİN KÖSELER'İN TAHLİYESİNİ ENGELLEMEK"

Öte yandan, karar duruşmasına yalnızca on iki gün kala, tahliye beklentisinin yoğunlaştığı bir aşamada başlatılan bu yeni soruşturmanın zamanlaması dikkat çekicidir. 5 Eylül’de üç günlük toplamda otuz iki saatlik yargılama sonucu müvekkilimin tahliyesinden bir gün sonra yeniden tutuklanması ile eş zamanlı olarak Başkan Vekilinin parti değiştirmesiyle siyasi yapısı değişen Beykoz Belediye Başkanlığı 29.12.2025 tarihindeki yine müvekkilimin gıyabında gerçekleşen bir konuyu tutanağa bağlayarak 26.06.2026 tarihinde üzerinden 18 ay geçmesine rağmen idari denetim ve iç teftiş yoluna başvurmadan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına göndererek yeni bir soruşturma başlatılmıştır. Başlatılan bu soruşturmada yine birtakım çevrelerin yönlendirmesiyle tutuklanmamak için etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak müvekkilime hiç dahil olmadığı konularda suç isnatlarında bulunulmasının tek bir amaca yönelik olduğu açıktır. Amacın müvekkilimin bir şekilde tahliye olmasını engellemek olduğu sadece Beykoz halkı değil artık tüm Türkiye tarafından bilinmektedir.

Bütün bu yaşanılan haksızlıklara ve hukuksuzlara rağmen yargı makamlarının bağımsızlığına ve tarafsızlığına olan inancımızı koruyor; adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine olan güvenimizi diri tutmaya devam etmek istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."