Takibi 4 ay sürdü... Bakan Yerlikaya 'en kapsamlısı' diyerek duyurdu! İzmir merkezli 14 ilde uyuşturucu operasyonu: 641 gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Narkokapan İzmir operasyonunda İzmir merkezli olmak üzere 14 ilde, 608 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdik ve 641 şahıs gözaltına alındı" dedi.

"İSTER ELEBAŞI OLSUN, İSTER ÜNLÜ OLSUN..."

Yerlikaya, "İster narkotik suç örgütü elebaşısı olsun, ister torbacı olsun, ünlü olsun ya da olmasın, her kim bu suça bulaşmışsa, biz onlarla ülkemiz ve insanlık adına kararlılıkla mücadele ediyoruz" dedi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında savaşlarının çok kapsamlı sürdüğünü belirten Yerlikaya, geçen sene 2025 uyuşturucu operasyonlarında 43 bin 524 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Yerlikaya, Suriye'deki gelişmelere ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu Suç Örgütü elebaşından, yöneticinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor; bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz."

NARKOKAPAN İZMİR OPERASYONU

"Hava ve deniz unsurlarımızca da desteklenen Narkokapan İzmir operasyonuna 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı. İzmir merkezli olmak üzere 14 ilde, 608 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdik ve 641 şahıs gözaltına alındı. Narkokapan operasyonlarıyla yakaladığımız torbacıların tutuklanma oranı yüzde 95.

Bu ölçekte ve eşgüdümle yürütülen çalışmalar; polisimizin yüksek koordinasyon kabiliyetini, sahadaki operasyonel hızını ve kararlılığını açıkça ortaya koymaktadır. Aziz milletimizin huzuru için, suçun kaynağına inen bu mücadeleyi aynı disiplin ve aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir “iç güvenlik meselesi” değildir; bu mücadele, “küresel bir güvenlik” mücadelesidir.

Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık! Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz."

GEÇEN YIL DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

"2025 yılında zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla 43 bin 524 şahıs tutuklandı. Bu Kabine dönemimizde tutuklananların sayısı 100 bin 509. Yine bu kabine dönemimizde, 233 ton uyuşturucu madde ve 278 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirdik.

Aynı dönemde; 357 uyuşturucu suç örgütünü çökerttik. Bunlardan 46’sı uluslararası nitelikteydi. Kırmızı Bülten ile aranan uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 136 yabancı şüpheliyi ülkemizde yakaladık. Kırmızı Bülten ile aradığımız uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 120 şüphelinin de ülkemize iadesini sağladık."

"TARİHİ NİTELİKTE"

"Bu açıkladığım sayılar, tarihi niteliktedir. Biz, uyuşturucu zincirinin tüm cephelerinde savaşıyoruz. Kendini bu davaya adamış, gece gündüz çalışan çok başarılı ekiplerimiz var. Ülkemizdeki ilgili bütün kurumlarla uyum içinde uyuşturucuya karşı mücadelemizi topyekun sürdürüyoruz.

Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerle ortak uyuşturucu operasyonlarına imza atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Artık Türkiye, suçla mücadelede takip eden değil; yön veren, koordine eden, istihbarat paylaşılan ve paylaşan, operasyonel iş birliğini yöneten ülkelerden biridir."

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

"Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve sınır hattımızdaki tüm hareketliliği de devletimizin ilgili tüm birimleriyle anbean ve titizlikle takip ediyoruz. Ülkemizin huzurunu hedef alan hiçbir girişime, hiçbir provokasyona ve hiçbir algı operasyonuna müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim.

Özellikle sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan yalan haberler ve toplumu paniğe sevk etmeye dönük paylaşımlar, açık bir dezenformasyon faaliyetidir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."