Takla atan otomobil, trafik ışıklarına çarptı: 3 yaralı

Yayınlanma: 26.05.2023 - 07:27

Güncelleme: 26.05.2023 - 07:29

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Turgut Özel Bulvarı'nda, saat 22.20 sıralarında en sağ şeritte ilerleyen ve henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, en sol şeritte ve aynı yönde seyir halinde olan Oktay Kara'nın hâkimiyetindeki 65 ABS 457 plakalı otomobile çarptı.

DİREĞE ÇARPIP DURABİLDİ

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Oktay Kara, önünde ilerleyen 34 EHR 208 plakalı otomobile sol taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kara'nın yönetimindeki otomobil takla attı ve yolda savrularak trafik ışıkları direğine çarparak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin ön camını kırarak, içeride bulunan 3 yaralıyı çıkardı.

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere sevk etti.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Öte yandan, kazaya neden olan ve henüz kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin kaçan sürücünün yakalanması için çalışmaları sürüyor.