Esenyurt'ta korkunç cinayet: Otopark görevlisi otomobille ezilerek öldürüldü
İstanbul Esenyurt'ta otopark görevlisiyle müşteri arasında çıkan otopark ücreti tartışması cinayetle sonuçlandı. Otopark ücretini vermek istemeyen Tural M.'nin otomobille çarptığı otopark görevlisi İbrahim G. hayatını kaybetti. Olay anları ise bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında, 10 Mayıs günü saat 06.00 sıralarında yabancı uyruklu Tural M., otopark ücreti nedeniyle, otopark görevlisi İbrahim G. ile tartıştı.
OTOMOBİLE SIKIŞTIRDI
Tartışmanın ardından otomobiline binen Tural M., otomobiliyle İbrahim G.'ye çarparak önündeki otomobile sıkıştırdı. Olayın ardından, çevrede bulunanlar Tural M.'ye saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İbrahim G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tural M. ise gözaltına alındı.
KURTARILAMADI
Ağır yaralanan İbrahim G. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Tural M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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