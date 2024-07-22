Taksi durağına sopalı baskın: 3 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde korsan taksici zannedildiği için darp edilen adamın yakınları, ellerinde sopalarla taksi durağını bastı. Olayda 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 15:06
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde A.Ş. isimli yurttaş, eski otogar yanındaki akaryakıt istasyonundan otomobiliyle çocuklarını aldığı sırada O.K. isimli taksici bölgeye geldi.

İddiaya göre O.K., A.Ş.’yi korsan taksici zannederek darbetti. Olaydan bir süre sonra, taksici tarafından darbedilen A.Ş.’nin yakınlarından 5 kişi, ellerinde sopalarla eski otogardaki taksi durağını bastı.

Taksicilerin sopalarla darbedildiği baskında A.Ş., O.K. ve M.B. hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili 8 kişinin ifadesine başvuruldu. Olayın fitilini ateşlediği iddia edilen O.K.’nin verdiği ifadesinde, durakta beklediği esnada A.Ş. ve yanındakiler tarafından durduk yere darbedildiğini ve sebebini bilmediğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 


muğla haberleri taksi haberleri saldırı haberleri

İlgili Haberler

Taksim Meydanı'nda 'zincirleme kapkaç'! 2 günde 6 telefon çaldılar...

Taksim Meydanı'nda 'zincirleme kapkaç'! 2 günde 6 telefon çaldılar...
Taksim'de Suruç Katliamı anması... Polis müdahale etti, bazı eylemciler gözaltına alındı!

Taksim'de Suruç Katliamı anması... Polis müdahale etti, bazı eylemciler gözaltına alındı!
Müşterisi tarafından öldürülen taksici son yolculuğuna uğurlandı

Müşterisi tarafından öldürülen taksici son yolculuğuna uğurlandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler